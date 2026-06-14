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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव की तुलना तृणमूल कांग्रेस (TMC) से करते हुए बड़ा दावा किया, तो वहीं भाषा की मर्यादा लांघने वाले नेताओं को सख्त लहजे में चेतावनी भी दी.
अखिलेश यादव और TMC पर बड़ा हमला
अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 और 2029 में अगर भाजपा जीती तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा आई और टीएमसी चली गई, वैसा ही हाल यूपी में सपा का होने वाला है. हमने नारा दिया था 4 मई, ममता दीदी गईं और वहां कमल खिल गया. टीएमसी अचानक इस तरह ध्वस्त हो जाएगी, इसका अंदाजा हमें भी नहीं था.
वंशवाद और भ्रष्टाचार पर वार
उन्होंने आगे कहा कि जिन पार्टियों की कोई विचारधारा नहीं होती और जो सिर्फ परिवारवाद, गुंडे, माफिया, दंगाई और भ्रष्टाचारियों के दम पर चलती हैं, उनका यही हश्र होता है. चुनाव तो हर साल होंगे, लेकिन शायद भविष्य में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी चुनाव लड़ने लायक भी नहीं बचेगी.
शौकत अली के बयान पर भड़के मौर्य
यूपी में जारी 'सुहेलदेव बनाम गाजी' विवाद के बीच AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यूपी के मंत्री अनिल राजभर को मुस्लिम बताते हुए उनका डीएनए (DNA) टेस्ट कराने का विवादित बयान दिया था. इस पर उपमुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई. मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप नैतिकता का त्याग कर दें. भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जो भी मर्यादा का पालन नहीं करेगा, कानून उसके खिलाफ अपना काम मजबूती से करेगा.
AIMIM-BSP गठबंधन पर चुटकी
ओवैसी की पार्टी और बसपा के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी किसी से भी गठबंधन कर ले, उत्तर प्रदेश में खिलेगा सिर्फ कमल ही और बनेगी भाजपा सरकार.
उत्तराखंड लिंचिंग मामला: कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
उत्तराखंड में एक हिंदू नेता की लिंचिंग और उसके बाद हुए बवाल पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि अपराधियों की कोई जाति या समूह नहीं होता.उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बेहद मजबूती से काम कर रही है. जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, चाहे वह कोई अकेला व्यक्ति हो या कोई समूह, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जैसे उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने वालों का इलाज होता है, वैसा ही उत्तराखंड में भी होगा.
ओवैसी के बहराइच दौरे पर तंज
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बहराइच में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने के सवाल पर मौर्य ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि ये सारे विपक्षी दल चाहे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें या अलग-अलग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. भाजपा आगामी चुनावों में 325 से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा आएगी.
डिंपल-अखिलेश की बेटी पर टिप्पणी विवाद
अखिलेश यादव की बेटी पर हुई टिप्पणी के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंच से बयान दिए जाने पर सपा नेताओं की बयानबाजी का भी मौर्य ने करारा जवाब दिया. इस दौरान उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई नैतिक चरित्र नहीं है. बेटी और बहन चाहे अखिलेश यादव की हो या देश के किसी भी नागरिक की, हमारी सरकार बहन-बेटियों के सम्मान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आचरण स्वीकार नहीं करती है. हम महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं.