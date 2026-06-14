उत्तराखंड लिंचिंग मामला: कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

उत्तराखंड में एक हिंदू नेता की लिंचिंग और उसके बाद हुए बवाल पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि अपराधियों की कोई जाति या समूह नहीं होता.उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बेहद मजबूती से काम कर रही है. जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है, चाहे वह कोई अकेला व्यक्ति हो या कोई समूह, जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जैसे उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने वालों का इलाज होता है, वैसा ही उत्तराखंड में भी होगा.