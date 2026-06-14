Add Zee Business As A Preferred Source
App

'जो हश्र TMC का हुआ, वही अखिलेश का होगा...' मुरादाबाद में गरजे केशव प्रसाद मौर्य, ओवैसी और शौकत अली को भी दी नसीहत

Moradabad News: मुरादाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव, AIMIM और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सपा के भविष्य, गठबंधनों और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े बयान दिए.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 14, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:12 PM IST
'जो हश्र TMC का हुआ, वही अखिलेश का होगा...' मुरादाबाद में गरजे केशव प्रसाद मौर्य, ओवैसी और शौकत अली को भी दी नसीहत
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

About the Author

Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'जो हश्र TMC का हुआ, वही अखिलेश का होगा...' मुरादाबाद में गरजे केशव प्रसाद मौर्य
Moradabad news3 min ago
2
Noida News30 min ago
3
fatehpur love jihad2 hrs ago
4
Sonbhadra News2 hrs ago
5
Barabanki News2 hrs ago