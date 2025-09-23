रामपुर से जेल तक...योगी के तेजतर्रार IAS आंजनेय कुमार सिंह ने ऐसे कसा आजम खान पर कानूनी शिकंजा

Azam khan News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीने जेल की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं. सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान को लेने के लिए बड़ी संख्‍या में समर्थक पहुंचे थे. अपने घर रामपुर जाते समय आजम खान का जगह-जगह स्‍वागत किया गया. जानकारों का कहना है कि आजम खान ज्‍यादा दिन जेल से बाहर नहीं रह पाएंगे, वजह उनपर चल रहे 80 से ज्‍यादा मुकदमे. आइये जानते हैं योगी के तेज तर्रार IAS के बारे में जिसके कानूनी शिकंजा ने आजम को सलाखों तक पहुंचाया.

कब से शुरू हुए थे आजम के बुरे दिन?

बता दें कि 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद ही सपा नेता आजम खान और उनके परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए थे. सपा नेता के खिलाफ एक के बाद एक 100 से ज्‍यादा मुकदमे लिखे गए. पहली बार आजम खान साल 2020 में जेल गए. इसके बाद वह 27 महीनों तक जेल में बंद रहे. मई 2022 में आजम खान को जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन ज्‍यादा दिन खुली हवा में सांस नहीं ले पाए. करीब 16 महीनों बाद ही अक्‍टूबर 2023 में उन्‍हें दोबारा जेल में बंद कर दिया गया. तब से अब बाहर निकले हैं.

आजम पर कानूनी शिकंजा कसने वाले तेज तरार्र अफसर?

आजम खान को सलाखों तक पहुंचाने का श्रेय जिस आईएएस अफसर को दिया जाता है, उनका नाम आंजनेय कुमार सिंह है. 2005 बैच के आईएएस आंजनेय कुमार सिंह को 16 फरवरी 2015 को अखिलेश यादव सरकार कार्यकाल में प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश बुलाया गया था. 2017 में योगी सरकार बनने के दो साल बाद 2019 में उन्हें रामपुर भेजा गया. योगी ने उन्‍हें रामपुर का जिलाधिकारी बनाकर भेजा. इसके बाद आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसता गया.

सपा नेता का रामपुर में किला ढहाया

IAS आंजनेय कुमार की रिपोर्ट पर ही आजम खान के रामपुर में साम्राज्‍य को ध्‍वस्‍त कर किया गया. इतना ही नहीं उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी भी चली गई. अब्‍दुल्‍ला 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए. इसके बाद अब्‍दुल्‍ला के उम्र को लेकर सवाल उठा. आरोप था कि अब्दुल्ला ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर अपनी उम्र 25 वर्ष बता कर नामांकन किया था. इसके बाद मामले की जांच चुनाव आयोग ने तत्कालीन रायपुर कलेक्टर आंजनेय कुमार सिंह से कराई. इनकी रिपोर्ट पर ही अब्‍दुल्‍ला पर कार्रवाई हुई है.

लोकसभा चुनाव में आजम पर कसा था शिकंजा

इसके बाद फरवरी 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आंजनेय कुमार सिंह ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की थी. इस दौरान आजम द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने भी उन्हें सुर्खियों में ला दिया था. उन्होंने आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए थे. आंजनेय कुमार सिंह रामपुर में दो साल तक डीएम थे.

