Sambhal News: संभल हिंसा के आरोपी शाही जामा मस्जिद के सदर लड्डन खां की मौत, नमाज के दौरान आया हार्ट अटैक

संभल/ सुनील सिंह: विवादित जामा मस्जिद के नायब सदर हाजी लड्डन खा की नमाज के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई. सदर हाजी संभल हिंसा के मामले में आरोपी थे. वह 72 साल के थे. जानकारी के मुताबिक मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा.नायब सदर की मौत से मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है.

मस्जिद के नायब सदर 72 वर्षीय हाजी लड्डन खा विवादित जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे , उसी दौरान अचानक हार्ट अटैक आ गया. शुक्रवार को मस्जिद में नमाज अदा करते समय उन्हें सीने में दर्द उठा और वे जमीन पर गिर पड़े. मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने उन्हें आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया.

हार्ट अटैक से निधन

शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने हार्ट अटैक से निधन की पुष्टि की. सदर जफर अली ने नायब सदर की मौत पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने बताया कि नायब सदर लड्डन खां लंबे समय से मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए थे. उन्होंने बताया कि लड्ड्न खान सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे. उन्होंने बताया कि वे काफी मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे. वह धर्म के कामों में एक्टिव रहते हैं. आज उन्हे मोहल्ला फतेहउल्ला सराय स्थित निजी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए खाक किया जाएगा.

लड्डन खान का परिवार

लड्डन खां मोहल्ला कोट गर्वी के रहने वाले थे और शाही जामा मस्जिद में नायब सदर के पद पर थे. वे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद काशिफ खान के चाचा भी थे. परिवार की बात करें तो पत्नी, तीन बेटे और तीन बेटियां हैं. उनका एक बेटा राजू पहले ही बीमारी के चलते निधन हो चुका है.

संभल हिंसा के आरोपी लड्डन खान

गौरतलब है कि संभल बवाल के मामले में उन पर भीड़ को उकसाने और इकट्ठा करने के आरोप लगे थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें नोटिस भी तामील कराया था. जामा मस्जिद के सदर नायक मृतक लड्डन को भी आरोपी बनाया गया था.

