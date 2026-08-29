/मुरादाबाद में तेंदुए के हमले से चौथी मौत, घर में सो रहे किसान को उठाकर ले गया आदमखोर, खेत में मिला शव; फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

Moradabad Leopard Attack/ आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में तेंदुए का आतंक अब जानलेवा और बेहद खौफनाक रूप ले चुका है. ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के बाहपुर बलिया गांव में रात के अंधेरे में एक तेंदुए ने घर के भीतर सो रहे 40 वर्षीय किसान जगराज सिंह को उठाकर ले गया. तेंदुए ने किसान को बुरी तरह नोंच-नोंचकर मार डाला और शव को खेत में छोड़कर भाग निकला. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.