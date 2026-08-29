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मुरादाबाद में तेंदुए के हमले से चौथी मौत, घर में सो रहे किसान को उठाकर ले गया आदमखोर, खेत में मिला शव; फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

Moradabad Leopard Attack: मुरादाबाद में तेंदुए के हमले से चौथी मौत हो गई है. बाहपुर बलिया गांव में घर में सो रहे 40 वर्षीय किसान को तेंदुआ उठा ले गया. रात के अंधेरे में जगराज के शव कों तेंदुए ने बुरी तरह नोंचने के बाद खेत में छोड़ दिया. सुबह खेत में काम करने पहुंचे ग्रामीणों शव को देखा तो हड़कंप मच गया.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 29, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:48 AM IST
मुरादाबाद में तेंदुए के हमले से चौथी मौत, घर में सो रहे किसान को उठाकर ले गया आदमखोर, खेत में मिला शव; फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
Image Credit: Moradabad Leopard Attack

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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