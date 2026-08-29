/मुरादाबाद में तेंदुए के हमले से चौथी मौत, घर में सो रहे किसान को उठाकर ले गया आदमखोर, खेत में मिला शव; फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

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Moradabad Leopard Attack/ आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में तेंदुए का आतंक अब जानलेवा और बेहद खौफनाक रूप ले चुका है. ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के बाहपुर बलिया गांव में रात के अंधेरे में एक तेंदुए ने घर के भीतर सो रहे 40 वर्षीय किसान जगराज सिंह को उठाकर ले गया. तेंदुए ने किसान को बुरी तरह नोंच-नोंचकर मार डाला और शव को खेत में छोड़कर भाग निकला. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.
चारपाई से उठाकर ले गया तेंदुआ
जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय जगराज सिंह रात में अपने घर में सो रहे थे, तभी रात के अंधेरे में तेंदुआ दबे पांव घुसा और उन पर हमला कर दिया. फिर उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गया. परिजनों को रात में घटना की भनक तक नहीं लगी. सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह खेतों में काम करने पहुंचे, तो वहां जगराज का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला. शव की हालत देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए.
खेतों से निकलकर अब घरों तक पहुंचा आदमखोर
इस घटना ने ग्रामीणों की होश उड़ा दी है. अब तक जो तेंदुए केवल खेतों या जंगलों के आसपास काम करने वाले लोगों को निशाना बना रहे थे, वे अब सीधे घरों में घुसकर हमला करने लगे हैं. बाहपुर बलिया और आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांवों में अब रात तो दूर, दिन में भी लोग अपने घरों से बाहर निकलने में खौफ खा रहे हैं.
अब तक 4 लोगों की जा चुकी है जान
इलाके में तेंदुए का यह कोई पहला हमला नहीं है. यह तेंदुए के हमले से अब तक की चौथी मौत दर्ज की गई है, जबकि अकेले बाहपुर बलिया गांव में ही तेंदुए के हमले से यह तीसरी जान गई है. इससे पहले यह आदमखोर तेंदुआ क्षेत्र की तीन महिलाओं को अपना शिकार बनाकर मौत के घाट उतार चुका है. वहीं, तेंदुए के सिलसिलेवार हमलों में अब तक करीब दो दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो चुके हैं.
वन विभाग के खिलाफ फूटा आक्रोश
लगातार हो रही मौतों के बाद भी तेंदुए को न पकड़े जाने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए अधिकारियों का घेराव किया. फिलहाल पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीमें स्थिति को संभालने, ग्रामीणों को शांत कराने और तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने में जुटी हैं.
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