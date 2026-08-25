परिवार के 11 लोगों के सामने तेंदुए ने दबोची महिला की गर्दन... पलभर मौत; खौफ के साये में जी रहे ग्रामीण

मृतका की देवरानी ने बताया पूरा वाकया

ज़ी मीडिया संवाददाता ने जब मृतका के साथ खेत में काम करने गई उनकी देवरानी पुष्पा से बात की तो उन्होंने बताया,

मेरे परिवार के सब साथ थे और हम सब धान की नहलाई कर रहे थे. घास लेने गए थे जानवरो के लिए... हमें तो पता ही नहीं वो कहां से आ गया. पास ही घास खड़ी हुई थी छोटी-छोटी और रास्ता भी था एक. वहां पता नहीं कब आकर बैठ गया, जब वो पास आ गया तो उसने छलांग मारी थी... हमने भी देखा. जितनी देर में हम भागे उतनी देर में उसने उसका गला पकड़कर मार डाला था. वहां हम 11 सदस्य से घर के तब भी तेंदुए ने सबके बीच मे आकर हमला कर दिया वो तो बैठी थी बेचारी धान की नेहलाई करके हम सब तो घर को आने को थे. बस एक या दो मिनट की देरी थी घास को बांधने को थे इतनी ही देर में हमला कर दिया उसने और उठने नहीं दिया. हमें तो उस समय पता भी नहीं था. बस गाड़ी पर उठाकर लेकर आये हमें तो घर आकर पता चला कि उसकी जान चली गयी. उसमें कुछ नहीं था, हमला हमारे ही सामने हुआ बहुत बड़ा लाल रंग का जानवर था.