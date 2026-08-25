परिवार के 11 लोगों के सामने तेंदुए ने दबोची महिला की गर्दन... पलभर मौत; खौफ के साये में जी रहे ग्रामीण

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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: जनपद में तेन्दुओं के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. आलम ये है कि अब गांव में रहने वाले लोगों की जान पर बनती जा रही है. जहां पहले मुरादाबाद में तेन्दुओं के हमलों से 2 महिलाओ की मौत हुई थी तो वहीं मंगलवार को फिर खूंखार तेंदुए ने एक और महिला को अपना निशाना बना लिया.
घात लगाकर बैठे तेंदुए ने किया हमला
घटना मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील क्षेत्र के गांव बाहपुर बलिया की है, जहां मिथलेश देवी नाम की महिला अपने परिवार के 12 लोगों के साथ खेत मे धान की नेहलाई कर जानवरों के लिए घास लेने गयी थी. वहां पहले से घात लगाकर बैठे तेंदुए ने जैसे ही देखा परिवार खेत में आया है. तेंदुए ने पहले तो इंतजार किया और फिर अचानक से मिथलेश देवी पर हमला कर उसकी गर्दन पर वार कर दिया. हमले में मिथलेश देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गयी.
घटना को लेकर ग्रामीणों नें वन विभाग के खिलाफ रोष
घटनास्थल पर मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों ने जब हल्ला मचाया तो तेंदुआ मृतका को छोड़ वहां से भाग निकला. परिवार मिथलेश देवी का शव उठाकर घर लाया. घटना को लेकर ग्रामीणों की वन विभाग के खिलाफ नाराजगी भी सामने आई है.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और ग्रामीणों से हर सम्भव मदद करने और ग्रामीणों की मांग पर और अधिक पिंजरे लगाने का आश्वासन दिया है,. वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है.
मृतका की देवरानी ने बताया पूरा वाकया
ज़ी मीडिया संवाददाता ने जब मृतका के साथ खेत में काम करने गई उनकी देवरानी पुष्पा से बात की तो उन्होंने बताया,
मेरे परिवार के सब साथ थे और हम सब धान की नहलाई कर रहे थे. घास लेने गए थे जानवरो के लिए... हमें तो पता ही नहीं वो कहां से आ गया. पास ही घास खड़ी हुई थी छोटी-छोटी और रास्ता भी था एक. वहां पता नहीं कब आकर बैठ गया, जब वो पास आ गया तो उसने छलांग मारी थी... हमने भी देखा. जितनी देर में हम भागे उतनी देर में उसने उसका गला पकड़कर मार डाला था. वहां हम 11 सदस्य से घर के तब भी तेंदुए ने सबके बीच मे आकर हमला कर दिया वो तो बैठी थी बेचारी धान की नेहलाई करके हम सब तो घर को आने को थे. बस एक या दो मिनट की देरी थी घास को बांधने को थे इतनी ही देर में हमला कर दिया उसने और उठने नहीं दिया. हमें तो उस समय पता भी नहीं था. बस गाड़ी पर उठाकर लेकर आये हमें तो घर आकर पता चला कि उसकी जान चली गयी. उसमें कुछ नहीं था, हमला हमारे ही सामने हुआ बहुत बड़ा लाल रंग का जानवर था.
ग्रामीणों ने बताया
घटना के बाद से ग्रामीणों मे दहशत का माहौल है. Zee मीडिया ने जब ग्रामीणों से बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि अब वो खेतों में काम करने के लिए जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे, अकेले नहीं जा रहे भीड़ मे झुंड बनाकर जा रहे हैं फिर भी तेंदुए लोगों के बीच आकर हमला कर रहे हैं. आज भी मिथलेश देवी समेत 12 लोग साथ थे, लेकिन देखें क्या हुआ? धान की नेहलाई करने गयी और सबके बीच में ही हमला कर दिया और मार भी दिया. अब लगता है कि जानवरो को या तो भूखा मरना पढ़ेगा या फिर जानवरो को बेचना पडेगा.
सेफ्टी को लेकर उनका कहना है कि भले ही खेतों में अपने साथ हम डंडे या हथियार लेकर जाते हैं लेकिन जब काम कर रहे होते हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा. ग्रामीणों की मांग है कि या तो वन विभाग इन जानवरो को मार दे या फिर इनको पकड़कर हटा दे ताकि हम गांव वाले चैन से जी सके.
कुंवर आकाश सिंह (एसपी ग्रामीण) ने बताया
घटना के सम्बंध मे एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह ने बताया - थाना ठाकुरद्वारा के बाहपुर बलिया से सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला पशुओं के लिए चारा काटने गयी थी, तभी वहां जंगल मे उनपर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गयी. फिलहाल बॉडी का पंचनामा
और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. वन विभाग से समन्वय स्थापित कर पहले भी यहां पिंजरे लगाए गए थे और अब भी और लगाए जा रहे हैं यहां गश्त बढ़ा दी गयी है. अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है.
ग्रामीणों के गुस्से को लेकर एसपी ग्रामीण ने बताया कि उनकी मांगें थी कि और ज्यादा पिंजरे लगाए जाएं एवं ड्रोन के माध्यम से और सर्विलेंस की जाए, जिसको लेकर उनसे बातचीत की गई और उनको समझाया गया है.