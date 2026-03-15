बिजनौर में गुलदार का खौफ! मां और भाई के सामने गुलदार ने छीनी मासूम की जिंदगी

राजवीर चौधरी / बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आज यानी रविवार की सुबह समय करीब 10 बजे गुलदार के हमले से 10 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई. बालिका अपनी मां और भाई के साथ खेत से घर लौट रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और गर्दन से दबोचकर जंगल की ओर खींच ले गया. मां के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गुलदार बच्ची को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

कहां की है ये घटना?

यह मामला नहटौर क्षेत्र के गांव मुकर्रमपुर में हादसा हुआ है. मुकर्रमपुर निवासी अतुल कुमार का परिवार गन्ने की बुआई के लिए खेत पर गया था. रविवार सुबह करीब 10 बजे अतुल की पत्नी पिंकी अपनी बेटी अदिति (10) और बेटे आदित्य के साथ खेत से काम निपटाकर घर लौट रही थीं. घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है और वन विभाग की टीम मौके पर भेजी गई है.जिले भर मे पिछले 3 सालो मे अब तक 37 वी मौत है ये.

रास्ते में झाड़ियों में छिपे गुलदार ने अचानक अदिति पर हमला कर दिया. मां और भाई के सामने ही गुलदार बच्ची को गर्दन से दबोचकर जंगल की ओर खींच ले गया. मां के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके की ओर दौड़े.

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ग्रामीणों के शोर से छोड़कर भागा गुलदार

ग्रामीणों के पहुंचने और शोर मचाने पर गुलदार बच्ची को करीब 200 मीटर दूर लहूलुहान हालत में छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. परिजन अदिति को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक अदिति चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर की थी और गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा चार की छात्रा थी. उसकी मौत से परिवार, स्कूल के शिक्षकों और सहपाठियों में शोक की लहर है. उधर ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

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