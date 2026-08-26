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तेंदुए का अगला शिकार कौन? बिजनौर में 30 दिन में 15 अटैक; वन विभाग की टीम ने छेड़ा अभियान

Bijnor Leopard Terror News: मुरादाबाद के बाद बिजनौर में भी तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है. एक तरफ जहां लोग अपने खेतों पर जाना छोड़कर घरों में कैद रहने को मजबूर हैं तो वहीं वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में 100 से ज्यादा पिंजरे लगाए हैं. साथ ही लोगों को तेंदुए के हमले से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

Written ByRaju RajEdited ByPradeep Kumar Raghav
Published: Aug 26, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:33 PM IST
तेंदुए का अगला शिकार कौन? बिजनौर में 30 दिन में 15 अटैक; वन विभाग की टीम ने छेड़ा अभियान

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Raju Raj

Raju Raj

Raju Raj पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह बीते 11 सालों से Zee News के साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर जुड़े हुए हैं. खोजी पत्रकारिता में उनकी मजबूत पकड़ है और वे स्पेशल और एक्सक्लूसिव खबरों को सामने लाने के लिए जाने जाते हैं.

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