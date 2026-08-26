तेंदुए का अगला शिकार कौन? बिजनौर में 30 दिन में 15 अटैक; वन विभाग की टीम ने छेड़ा अभियान

वन विभाग की टीम बता रही- कैसे बचेगी जान

वन विभाग की टीम अलग-अलग गांव में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है कि तेंदुए के अटैक से कैसे बचा जाए. तेंदुए के अटैक से बचने के लिए वन विभाग का कहना है कि कोई भी शख्स या किसान अकेले खेतों में न जाए हमेशा ग्रुप में जाएं. अगर किसी कारणवश खेतों में अकेले जाना पड़ रहा है तो अपने मोबाइल फोन में तेज आवाज में गाने बजायें क्योंकि शोर सुनकर तेंदुआ पास नहीं आएगा. जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपके हाथ में बड़ा डंडा हो, गले पर मोटा गमछा लपेट कर जाएं, क्योंकि तेंदुआ हमेशा गले पर अटैक करता है. अगर आपके गले में मोटा गमछा लपेटा हुआ होगा तो आपकी जान का नुकसान नहीं होगा. इसके साथ ही अपने सिर पर पीठ की तरफ मास्क जरूर लगाए ऐसा करने से भी तेंदुआ आपके ऊपर अटैक नहीं करता है. क्योंकि तेंदुआ घात लगाकर पीछे से अटैक करता है. अगर आपने मास्क लगाया होगा तो तेंदुए को लगेगा कि आप उसे देख रहे हैं और आप उसके अटैक से बच जाएंगे.