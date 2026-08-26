तेंदुए का अगला शिकार कौन? बिजनौर में 30 दिन में 15 अटैक; वन विभाग की टीम ने छेड़ा अभियान

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बिजनौर/राजू राज: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बाद अब बिजनौर डिवीजन तेंदुए के आतंक में है. दरअसल यहां पिछले एक महीने में तेंदुए के आतंक की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं. लोग अपने घरों से डर-डर कर बाहर निकलते हैं. खेतों में काम करने के लिए जाने वाले किसानों को डर रहता है कि कहीं कहीं तेंदुए का अगला शिकार वही ना हो. मां-बाप बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए भी नहीं जाने दे रहे.
तेंदुए को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा पिंजरे लगे
बिजनौर में वन विभाग टीमों ने तकरीबन 100 से ज्यादा पिंजरे तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल में और गन्ने के खेतों में लगाए हैं. अकेले बिजनौर में पिछले एक महीने में वन विभाग में 10 से ज्यादा तेंदुए पकड़े हैं. पिछले तीन दिनों में वन विभाग की टीमों ने बिजनौर के अलग-अलग इलाकों में 3 दिन में 4 तेंदुए पकड़े हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो बिजनौर में पिछले 1 महीने में दो बच्चों की मौत हुई है तो कई पालतू पशुओं पर भी तेंदुए ने अटैक किया है.
बिजनौर में हाल ही के आंकड़ों बताते हैं कि पिछले 1 महीने में 10 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं. पिछले 30 दिनों में तेंदुओं के अटैक की 15 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं.
वन विभाग की टीम लाउडस्पीकर के जरिए खेतों में काम कर रहे किसानों और गांववालों को जागरूक कर रही है. लाउडस्पीकर के जरिए बता रही है कि आपको तेंदुए से बचने के लिए क्या-क्या करना चाहिए वन विभाग की गाड़ी से
वन विभाग की टीम बता रही- कैसे बचेगी जान
वन विभाग की टीम अलग-अलग गांव में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है कि तेंदुए के अटैक से कैसे बचा जाए. तेंदुए के अटैक से बचने के लिए वन विभाग का कहना है कि कोई भी शख्स या किसान अकेले खेतों में न जाए हमेशा ग्रुप में जाएं. अगर किसी कारणवश खेतों में अकेले जाना पड़ रहा है तो अपने मोबाइल फोन में तेज आवाज में गाने बजायें क्योंकि शोर सुनकर तेंदुआ पास नहीं आएगा. जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपके हाथ में बड़ा डंडा हो, गले पर मोटा गमछा लपेट कर जाएं, क्योंकि तेंदुआ हमेशा गले पर अटैक करता है. अगर आपके गले में मोटा गमछा लपेटा हुआ होगा तो आपकी जान का नुकसान नहीं होगा. इसके साथ ही अपने सिर पर पीठ की तरफ मास्क जरूर लगाए ऐसा करने से भी तेंदुआ आपके ऊपर अटैक नहीं करता है. क्योंकि तेंदुआ घात लगाकर पीछे से अटैक करता है. अगर आपने मास्क लगाया होगा तो तेंदुए को लगेगा कि आप उसे देख रहे हैं और आप उसके अटैक से बच जाएंगे.
वन विभाग ने दिया शुगरकेन लेपर्ड नाम
उत्तर प्रदेश वन विभाग ने इन तेंदुओं को शुगरकेन लेपर्ड का नाम दिया है. दरअसल जो तेंदुए जंगल से निकलकर गन्ने के खेतों में अपना घर बना लेते हैं और गन्ने के खेतों में ही ब्रीडिंग करते हैं और वापस जंगल में नहीं लौटते उन्हें वन विभाग की टीम में सुगरकेन लेपर्ड कहती है.
तेंदुए के पिंजरा लगाना क्यों बना बढ़ी चुनौती
बिजनौर वन विभाग के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती इन तेंदुओं को पकड़ने में आती है. वह यह है कि जब वन विभाग की टीमें तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरों में बकरे बांधती थी तो बकरे गांव के कुछ लोग चोरी कर लेते थे. बकरा चोरी होने की घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि मजबूरी में वन विभाग को बकरों की जगह मुर्गे बांधने पड़े लेकिन पिछले 1 महीने में पिंजरों से मुर्गा चोरी होने की तकरीबन 25 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं.