Add Zee Business As A Preferred Source
App

मुरादाबाद में तेंदुए का तांडव: 30 गांवों में 'खूंखार' की दहशत; 15 दिनों में 5 तेंदुए काबू, फिर भी जारी है खौफ

Moradabad News: मुरादाबाद (ठाकुरद्वारा क्षेत्र) में तेंदुओं का आतंक गहराता जा रहा है. पिछले 15 दिनों के भीतर वन विभाग की टीमों ने 5 तेंदुओं को रेस्क्यू कर पिंजरों में कैद किया है, लेकिन इसके बावजूद इलाके में दहशत का माहौल कम नहीं हो रहा है.क्षेत्र के करीब 30 गांवों में लोग भय के साये में जीने को मजबूर हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 19, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:55 PM IST
मुरादाबाद में तेंदुए का तांडव: 30 गांवों में 'खूंखार' की दहशत; 15 दिनों में 5 तेंदुए काबू, फिर भी जारी है खौफ
Image Credit: Moradabad News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
2027 से पहले मायावती का बड़ा दांव, सतीश चंद्र मिश्र को ही क्यों मिली चुनावी कमान?
2
3
4
5