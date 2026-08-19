मुरादाबाद में तेंदुए का तांडव: 30 गांवों में 'खूंखार' की दहशत; 15 दिनों में 5 तेंदुए काबू, फिर भी जारी है खौफ

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आकाश शर्मा/मुरादाबाद: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा और डिलारी थाना क्षेत्र मे लगातार तेन्दुओ का आतंक बढ़ता चला जा रहा है. तेंदए लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं. बीते 25 दिनों मे अब तक 2 मौत हो चुकी है जबकि 2 दर्जन से अधिक लोगों को तेन्दुए घायल कर चुके हैं. हालांकि वन विभाग अब तक एक शावक सहित आधा दर्जन तेन्दुओ कों रेस्क्यू कर चुका है. लेकिन तेन्दुओं की तादात इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि अब लोग घरों से निकलते हुए कतरा रहे हैं. लोग रातों कों गांवों मे लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं.
तेंदुए के हमले से अब तक दो महिलाओं की मौत
तेन्दुए के हमले से एक महिला की मौत 3 अगस्त को हुई थी तो वहीं अब दूसरी मौत 18 अगस्त को हुई. दोनों ही मौते ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांवों की है. ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के बाहपुर बलिया गांव में खेत मे चारा काटने गयी महिला पर तेन्दुए ने हमला बोल दिया था.उसकी गर्दन पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया था. महिला के साथ खेत मे परिवार के कई और भी लोग थे लेकिन आदमखोर बने तेन्दुए ने बेखौफ हमला कर महिला की जान ले ली. चीख की आवाज सुन खेत में काम करने वाले उसके परिवार के बाकी सभी लोग हल्ला काटते हुए भागकर आए तो तेन्दुआ मृतका को वहीं छोड़ भाग गया,जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों मे वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश दिखाई दिया.
Zee मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर
Zee मीडिया की टीम ने देर रात ठाकुरद्वारा के उसी बाहपुर बलिया गांव मे Ground Zero पर पहुंची जहाँ महिला की दर्दनाक मौत हुई. गांवों में चारों तरफ पुलिस और PAC की टीमों के साथ वन विभाग की टीमें निगरानी में लगी मिली. लोग अब वन विभाग से अलग खुद ही अपनी हिफाज़त करने मे जुट गए हैं. हाथों मे लाठी डंडे और नुकीले हथियार लेकर रात मे निगरानी कर रहे हैं ताकि तेन्दुए अगर अचानक आये भी तो उससे ना सिर्फ गांव को बचाया जा सके बल्कि डट कर उसका सामना कर सके.
वन विभाग के प्रति नाराजगी
Zee मीडिया संवाददाता ने जब हाथों मे डंडे लेकर चल रहे लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि अपने परिवारों की रक्षा के लिए अब हम खुद मैदान में हैं तो वहीं वन विभाग कों लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है.
जब Zee मीडिया की टीम मृतका व्रहमो देवी के घर पहुंची तो गांव मे सन्नाटा और परिवार मे गम का माहौल था. Zee मीडिया ने जब परिवार से बातचीत की तो परिवार का कहना था की वो सभी मृतका के साथ खेत मे काम कर रहे थे. परिवार के लोगों का कहना है कि वो सब चारा काट रहे थे तभी पीछे से तेंदुआ आया. वो खेत में कहीं छुपा था और फिर उसने व्रहमो देवी पर हमला कर उनकी गर्दन पर वार कर दिया. जब हम सब उठकर खड़े होकर उसकी तरफ भागे तो वो वहीं छोड़कर उनको भाग निकला. परिवार ने प्रशासन ने मांग की है की या तो तेन्दुए को पकड़ा जाए या फिर उसको मार दिया जाए ताकि किसी और की जान ना जाए.
क्या कहना है एडीएम संगीता गौतम का...
मामले में जब देर रात गांव मे मौजूद मुरादाबाद की Adm प्रशासन संगीता गौतम से Zee मीडिया ने बात की तो उन्होंने पूरे मामले में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों का खेतों मे जाना पूरी तरह बंद तो नहीं किया जा सकता लेकिन सबसे अनुरोध है की लोग समूह में जाए और वो भी लाठी डंडे हाथ में लेकर ही जाए.
35 गांव प्रभावित
यहाँ लगभग 35 गांव प्रभावित है जिनमें करीब 20 से 25 पिंजरे लगाए जा चुके हैं. गांव में बात करने पर पता चला की 2 से 3 इस गांव में तेन्दुए दिख रहे हैं और यहां भी 2 पिंजरे लगाए जा चुके हैं और 2 मंगाए गए है. गांव के चारों तरफ वो भी लगाए जायेंगे. Adm संगीता गौतम ने इस बात की भी पुष्टि की कि तेन्दुए ने दिन मे ही एक दूसरे परिवार पर भी हमला किया था लेकिन वो बच गए थे किसी कों गंभीर चोट नहीं आयी लेकिन जब ये महिला परिवार के साथ थी तब तेन्दुए ने हमला दोवारा किया और क्योंकि महिला वृद्ध थी तो ये खुद कों बचा नहीं पायी तो इनकी दर्दनाक मौत हो गयी. मृतका के शव कों पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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