मुरादाबाद में तेंदुए का तांडव: 30 गांवों में 'खूंखार' की दहशत; 15 दिनों में 5 तेंदुए काबू, फिर भी जारी है खौफ

तेंदुए के हमले से अब तक दो महिलाओं की मौत

तेन्दुए के हमले से एक महिला की मौत 3 अगस्त को हुई थी तो वहीं अब दूसरी मौत 18 अगस्त को हुई. दोनों ही मौते ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के गांवों की है. ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के बाहपुर बलिया गांव में खेत मे चारा काटने गयी महिला पर तेन्दुए ने हमला बोल दिया था.उसकी गर्दन पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया था. महिला के साथ खेत मे परिवार के कई और भी लोग थे लेकिन आदमखोर बने तेन्दुए ने बेखौफ हमला कर महिला की जान ले ली. चीख की आवाज सुन खेत में काम करने वाले उसके परिवार के बाकी सभी लोग हल्ला काटते हुए भागकर आए तो तेन्दुआ मृतका को वहीं छोड़ भाग गया,जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों मे वन विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश दिखाई दिया.