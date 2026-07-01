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धान की रोपाई के बीच मौत बनकर गिरी बिजली, मुरादाबाद में दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, तीन युवतियां गंभीर

Moradabad News: मुरादाबाद में खेत में धान लगाते 5 लोग आकाशीय बिजली का शिकार हो गए. पांचों लोग बारिश के दौरान खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 01, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:06 PM IST
धान की रोपाई के बीच मौत बनकर गिरी बिजली, मुरादाबाद में दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, तीन युवतियां गंभीर
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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