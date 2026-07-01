धान की रोपाई के बीच मौत बनकर गिरी बिजली, मुरादाबाद में दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, तीन युवतियां गंभीर

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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: मुरादाबाद जिले में बुधवार सुबह मौसम का बदला मिजाज किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए भारी पड़ गया. मझोला थाना क्षेत्र के गांगन वाली मैनाठेर गांव में धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन युवतियां गंभीर रूप से झुलस गईं. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है.
खेत में काम करते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार गांव निवासी बिलाल के खेत में धान की रोपाई का कार्य चल रहा था. सुबह करीब नौ बजे संतराम, विनीता, सपना, देवांशी और कामिनी समेत अन्य मजदूर खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर खेत के किनारे स्थित एक पेड़ के नीचे एकत्र हो गए.
इसी बीच तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली पेड़ के समीप गिर गई, जिसकी चपेट में पांच लोग आ गए. बिजली गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग तत्काल सहायता के लिए दौड़ पड़े.
अस्पताल में दो को मृत घोषित किया गया
घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग घायलों को तत्काल निजी साईं अस्पताल लेकर पहुंचे. चिकित्सकों ने जांच के बाद विनीता (21 वर्ष) और संतराम (30 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया. वहीं सपना, देवांशी और कामिनी का उपचार जारी है. उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर किया गया है.
पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों के अनुसार मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
प्रशासन ने लोगों से बरसात के दौरान सतर्क रहने की अपील की
मझोला क्षेत्र में हुई इस घटना ने एक बार फिर बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली के खतरे को उजागर कर दिया है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचने की अपील की है.
बुधवार सुबह से जारी बारिश का असर जिले के जनजीवन पर भी दिखाई दिया. शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई, जबकि हाईवे पर दृश्यता कम होने से वाहनों की रफ्तार धीमी रही. ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है.
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