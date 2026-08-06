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अमरोहा में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, मां-बेटे समेत 3 की दबकर मौत, भारी बारिश बनी काल

Amroha News: यूपी के अधिकांश जिलों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. अमरोहा में बारिश कि चलते निर्माणाधीन मकान का लिंटर ​भरभराकर गिर गया. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 06, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:43 PM IST
अमरोहा में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, मां-बेटे समेत 3 की दबकर मौत, भारी बारिश बनी काल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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