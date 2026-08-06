अमरोहा में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, मां-बेटे समेत 3 की दबकर मौत, भारी बारिश बनी काल

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विनीत अग्रवाल/अमरोहा: यूपी के प्रतापगढ़ के बाद अमरोहा में भी बड़ा हादसा हो गया. ताजपुर गांव में लगातार हो रही बारिश के बीच निर्माणाधीन मकान का ताजा लिंटर भरभराकर गिर गया. हादसे में महिला और उसके मासूम बेटे समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव मौके पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया.
निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा
अमरोहा जनपद के थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ताजपुर में गुरुवार को निर्माणाधीन मकान का ताजा ढला लिंटर अचानक भरभराकर गिर गया. बताया जा रहा है कि बारिश शुरू होने पर कई लोग बचने के लिए लिंटर के नीचे खड़े हो गए थे, तभी पूरा लिंटर ढह गया और सभी मलबे में दब गए. हादसे में 30 वर्षीय मीनू, उसके एक वर्षीय बेटे लाल सिंह और 65 वर्षीय स्मृति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
दावत खाने आई थीं मीनू
मीनू की शादी तरारा गांव में हुई थी और वह अपनी मां के बुलाने पर मायके ताजपुर में लिंटर पड़ने के बाद आयोजित दावत में शामिल होने आई थी. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और राहत टीमें मौके पर पहुंचीं. जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. जेसीबी से मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी है.
मथुरा में स्कूल की दीवार गिरी
मथुरा में प्रताप बाजार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की दीवार गिर गई, लेकिन बारिश के चलते विद्यार्थियों की संख्या कम होने से कोई बड़ा हादसा घटित होने से टल गया. विद्यालय प्रबंधन ने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर दी है. इस संबंध में विद्यालय के प्रबंधक हरिदास अग्रवाल ने बताया कि स्कूल के पिछले हिस्से से सटे एक मकान में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा है. इस बारे में संबंधित मकान के मालिक को कई बार जानकारी दी चुकी है. जिसके चलते यह हादसा घटित हो गया. उन्होंने बताया कि मकान मालिक के विरुद्ध शिकायती पत्र कोतवाली में दिया गया है.
प्रतापगढ़ में 100 साल पुराना मकान गिरा
वहीं, प्रतापगढ़ जिले नगर कोतवाली के महुली मोहल्ले में लगातार हो रही बारिश के बीच 100 साल पुराना एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया. मकान ढहने से एक ही परिवार के 7 लोग मलबे के नीचे दब गए. इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. हादसे में मरने वालों को योगी सरकार ने 4-4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है.