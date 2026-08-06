अमरोहा में निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, मां-बेटे समेत 3 की दबकर मौत, भारी बारिश बनी काल

प्रतापगढ़ में 100 साल पुराना मकान गिरा

वहीं, प्रतापगढ़ जिले नगर कोतवाली के महुली मोहल्ले में लगातार हो रही बारिश के बीच 100 साल पुराना एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया. मकान ढहने से एक ही परिवार के 7 लोग मलबे के नीचे दब गए. इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 6 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. सूचना मिलते ही सीओ समेत भारी पुलिस बल और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं और मलबा हटाने का कार्य शुरू किया. हादसे में मरने वालों को योगी सरकार ने 4-4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया गया है.