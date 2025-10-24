Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2973448
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

पहले वर्जिनिटी टेस्ट कराओ, तभी होगी मदरसे में एंट्री... मैनेजमेंट ने पिता और बेटी पर लगाया 'अश्लील संबंध' का आरोप

Moradabad News: मुरादाबाद में स्थित एक मदरसे में पढ़ने वाली सातवीं कक्षा की छात्रा और उसके परिवार ने मदरसा मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि जब उन्होंने बेटी को घर से वापस मदरसे में छोड़ने की कोशिश की, तो मैनेजमेंट ने सीधे आरोप लगाया कि पिता और बेटी के बीच “अश्लील संबंध” हैं

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Moradabad News/आकाश शर्मा:  उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक मदरसे में सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के परिजनों ने मदरसा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का आरोप है कि जब वे अपनी बेटी को छुट्टियों के बाद दोबारा मदरसे में छोड़ने गए, तो प्रबंधन ने बच्ची और उसके पिता के बीच गलत संबंधों का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बच्ची को दोबारा प्रवेश दिलाना है, तो पहले उसका मेडिकल कराना होगा, तभी उसे मदरसे में वापस लिया जाएगा.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  पाकबड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक मदरसे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, परिजनों का कहना है कि न केवल उन्हें मदरसे परिसर से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज भी की गई.  बता दें कि छात्रा की ओर से लिखे गए टीसी आवेदन पत्र में भी यह उल्लेख है कि  मुझे वापस आने पर मेडिकल कराने को कहा गया है, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई. इसके लिए मैं और मेरी मां तैयार नहीं हैं. मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. मैं स्कूल पढ़ने आई थी, लेकिन बेबुनियाद बातों की वजह से टीसी लेने पर मजबूर हूं. मुझे अफसोस है कि क्या कोई बेटी अपने पिता के साथ नहीं रह सकती? 

कहां के रहने वाले हैं पीडित परिवार
पीड़ित छात्रा चंडीगढ़ की रहने वाली है. घटना के बाद से बच्ची और उसके परिजन बेहद आहत हैं. परिजनों ने मदरसा प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एसएसपी मुरादाबाद को तहरीर सौंपी है. छात्रा के पिता मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2024 में अपनी बेटी का एडमिशन पाकबड़ा क्षेत्र के लोदीपुर स्थित मदरसे में कराया था. पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वह इलाहाबाद चली गई थीं, इसलिए घर की देखभाल के लिए उन्होंने बेटी को कुछ समय के लिए अपने साथ चंडीगढ़ ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यूसुफ के अनुसार 
जब उनकी पत्नी बेटी को वापस मदरसे में छोड़ने गईं, तो प्रबंधन ने बच्ची का एडमिशन लेने से मना कर दिया और कहा कि हमें किसी ने फोन पर बताया है कि पिता के अपनी बेटी से गलत संबंध हैं, इसलिए पहले मेडिकल जांच करानी होगी, तभी बच्ची को दोबारा प्रवेश दिया जाएगा.  इस दौरान उ्न्होंने ये भी कहा कि यह आरोप बेहद शर्मनाक और असत्य हैं. जब पत्नी ने बेटी की टीसी मांगी तो प्रबंधन ने पैसे लेकर भी टीसी देने से इनकार कर दिया. इस घटना के कारण बच्ची का किसी अन्य स्कूल में भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर जगह टीसी मांगी जा रही है.

आत्महत्या की कोशिश
पीड़ित पिता ने कहा कि क्या एक बाप अपनी बेटी को स्कूल नहीं ले जा सकता? क्या हर बार उसे अपनी बेटी का मेडिकल कराना पड़ेगा? यह कैसी घिनौनी सोच है? इस मानसिक उत्पीड़न के कारण मेरी बेटी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है. अगर उसे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मौलाना शाहजहां और मैडम रेनुमा की होगी.”

एसपी सिटी का बयान
इस मामले पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पाकबड़ा थाना क्षेत्र के लोदीपुर स्थित मदरसे से संबंधित एक शिकायत चंडीगढ़ निवासी व्यक्ति ने दी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के चरित्र को लेकर टिप्पणी की गई और जबरन टीसी देकर बाहर कर दिया गया. प्रार्थना पत्र की जांच कराई जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

TAGS

Moradabad news

Trending news

UP Politics
सपा की ‘पीडीए साइकिल यात्रा’ से पंचायत चुनाव में बिगुल, गांव-गांव पहुंचेगी साइकिल
UP Encounter
यूपी में पुलिस की मुठभेड़ें, हरदोई में 25-25 हजार के दो इनामी बदमाश घायल
UP roadways
इंतजार कीजिए, जल्द मिलेगी खुशखबरी!यूपी में बुजुर्ग महिलाएं कर सकेंगी बस में फ्री सफर
UP Road Accident
यूपी के कई जिलों में दर्दनाक सड़क हादसे, कई परिवारों में मचा कोहराम
UP Rojgar Mela 2025
युवाओं के लिए Good News,मेरठ समेत इन जिलों में बंपर भर्ती,ग्रेजुएट तक के लिए वैकेंसी
Bahraich wolf attack
घात लगाए बैठा था खूंखार जानवर, महिला समेत तीन पर किया हमला, आदमखोर से दहशतजदा लोग
uttarakhand rain alert
उत्तराखंड में बढ़ी ठिठुरन, पहाड़ों में बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम, पढ़ें अपडेट
prayagraj news
शाम को पत्रकार की हुई हत्या, रात में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा,अभी कारण पता नहीं
Bijnor latest news
गुलदार ले गया बेटी... 5 लाख का मुआवजा पाने के लिए परिजनों ने रचा नाटक, लापता लड़की
Gonda latest News
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्रक में तोड़फोड़, ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा