Moradabad News: नौकरानी का 'बदलापुर', मालकिन की एक गलती के लिए डाला डाका, 70 लाख के जेवर किये चोरी

आकाश शर्मा/ मुरादाबाद: शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में बदले की भावना से की गई एक बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. घटना में नौकरानी ने अपनी मालकिन के घर से करीब 70 लाख रुपये के सोने-हीरे के आभूषण और नकदी चुरा ली. हैरानी की बात यह है कि चोरी की वजह महज एक थप्पड़ था, जो मालकिन ने कुछ दिन पहले नौकरानी की बेटी को मार दिया था.

सीसीटीवी से खुली पोल

पुलिस के अनुसार, आरोपी नौकरानी नागफनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है. घटना के बाद जब घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो उसकी करतूत सामने आ गई. इसके बाद पुलिस ने तुरंत दबिश देकर महिला को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से सोना, प्लैटिनम, चांदी के गहने और 40 हजार रुपये नकद सहित सारा सामान बरामद कर लिया गया.

क्यों हुई चोरी?

पूछताछ में नौकरानी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी तबीयत खराब थी. उस दौरान उसने अपनी बेटी को काम पर भेजा था. वहीं, मालकिन ने किसी बात पर उसकी बेटी को डांटते हुए थप्पड़ मार दिया. इससे आहत होकर उसने गुस्से में चोरी की योजना बनाई और मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दे दिया.

पुलिस की अपील

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घर के मालिक ने नौकरानी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया था, जिससे ऐसी घटना घट गई. उन्होंने अपील की कि लोग नौकर या नौकरानी रखने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन, फोटो और फिंगरप्रिंट अवश्य लें. साथ ही घरों में सीसीटीवी लगाने पर भी जोर दिया, ताकि ऐसी घटनाओं पर समय रहते रोक लगाई जा सके. पुलिस की सतर्कता से महज 24 घंटे में चोरी की गुत्थी सुलझ गई, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि लापरवाही भारी पड़ सकती है.

