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बिजनौर पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर; AK-47 को बताया खिलौना, ATS की एक्शन के बाद मचा हड़कंप

Bijnor News: बिजनौर में पुलिस के द्वारा लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां असली AK-47 और हैंड ग्रेनेड को खिलौना बताकर आरोपियों को क्लीनचिट दे दी गई थी. यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब एटीएस (ATS) ने लखनऊ से चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:05 PM IST
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बिजनौर पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर; AK-47 को बताया खिलौना, ATS की एक्शन के बाद मचा हड़कंप

बिजनौर न्यूज/राजवीर चौधरी: उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पुलिस की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां असली AK-47 और हैंड ग्रेनेड को खिलौना बताकर आरोपियों को क्लीनचिट दे दी गई थी. यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब एटीएस (ATS) ने लखनऊ से चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया और जांच में पुराने केस की परतें खुलती चली गईं.

जानिए क्या है पूरी बात ? 
जानकारी के अनुसार, लखनऊ में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन मेरठ के आकिब खान से जुड़ा मिला, जो फिलहाल दुबई में रह रहा है. जांच में सामने आया कि पिछले साल नवंबर 2025 में आकिब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह AK-47 और हैंड ग्रेनेड का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा था. इस मामले में बिजनौर के नांगलसोती थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी.

विवेचना के दौरान तत्कालीन थानाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह मलिक ने वीडियो कॉल के जरिए आरोपी आकिब से बातचीत की. इस दौरान आकिब ने हथियारों को खिलौना और ग्रेनेड को परफ्यूम की बोतल बताया. पुलिस ने बिना गहराई से जांच किए उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाकर उसे और उसके साथी मैजुल को क्लीनचिट दे दी.

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 पाकिस्तान से कनेक्शन 
हालांकि, हाल ही में एटीएस द्वारा मेरठ के साकिब उर्फ डेविल समेत चार संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मामला पूरी तरह पलट गया. जांच में पता चला कि साकिब का सीधा संपर्क आकिब खान से था, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़ा हुआ था.यह भी सामने आया कि बिजनौर के गांव सौफतपुर निवासी मैजुल के माध्यम से ही आकिब और अन्य संदिग्धों के बीच संपर्क स्थापित हुआ था. ये सभी आरोपी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर विस्फोट की साजिश रच रहे थे.

इस मामले के खुलासे के बाद बिजनौर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. एसपी अभिषेक झा ने तत्कालीन थानाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह मलिक को निलंबित कर दिया है, जबकि नजीबाबाद के सीओ नितेश प्रताप सिंह को हटा दिया गया है. साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब संवेदनशील मामलों में बिना ठोस जांच के आरोपियों को क्लीनचिट दे दी गई.

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