मुरादाबाद में 9 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस भी बरामद

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नौ साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान अनवर अली के रूप में हुई है, जो पीड़ित बच्ची का ही गांव का रहने वाला है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

घटना बीते दिन की है जब बच्ची के माता-पिता दवाई लेने घर से बाहर गए हुए थे. उसी दौरान आरोपी अनवर अली मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकतें कीं. बच्ची ने डर के बावजूद माता-पिता के लौटने पर पूरी घटना बताई. जिसके बाद परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था. घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था.

गांव में देखे जाने पर हुई मुठभेड़

जब पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव के आसपास देखा गया है. सूचना पर पुलिस टीम जब उसे पकड़ने पहुंची, तो अनवर अली ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली आरोपी के पैर में लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर गया. इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया.

अस्पताल में भर्ती, आगे की कार्रवाई जारी

घायल आरोपी को पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से भी कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां सामने आई हैं. बच्ची और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए भी पुलिस की ओर से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

