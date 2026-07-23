अमरोहा महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और घटना से आहत महिला की तहरीर पर रहरा थाना पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित दबिश देकर मुख्य आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. मामले में शामिल अन्य सहयोगी की भूमिका की भी जांच की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.