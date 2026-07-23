अमरोहा महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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विनीत अग्रवाल/अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद से ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म और अश्लील सामग्री वायरल करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.
नशीला पदार्थ पिलाकर बनाया शिकार
दरअसल, ये घटना रहरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी अमित ने योजनाबद्ध तरीके से एक शादीशुदा महिला को अपने जाल में फंसाया. आरोपी ने बहाने से महिला को अपने घर बुलाया और उसे नशीला पदार्थ पिला दिया. महिला के बेसुध होने पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान आपत्तिजनक फोटो व अश्लील वीडियो बना लिए.
ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
वारदात के बाद आरोपी फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल करने लगा. जब पीड़िता ने उसकी अनुचित मांगों का विरोध किया, तो आरोपी ने अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर उन अश्लील फोटो और वीडियो को व्हाट्सएप तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और घटना से आहत महिला की तहरीर पर रहरा थाना पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित दबिश देकर मुख्य आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. मामले में शामिल अन्य सहयोगी की भूमिका की भी जांच की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है.
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