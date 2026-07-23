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अमरोहा महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Amroha News: अमरोहा जनपद में शादीशुदा महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 23, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:36 PM IST
अमरोहा महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो वायरल करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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