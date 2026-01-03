Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

साले के कॉल ने खोला मां की मौत का राज, पुलिस जिसे समझी थी हादसा, निकला हत्याकांड

Moradabad News: मुरादाबाद से एक अजीबोगरीब सनसनी से मामला सामने आया है जहां पर एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी हैं. वारदात के बाद आरोपी बेटे ने घटना को हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी.आरोपी के साले ने पुलिस को फोन कर सच्चाई बताई

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:07 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट AI

मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक अजीबोगरीब सनसनी से मामला सामने आया है जहां पर एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी हैं. वारदात के बाद आरोपी बेटे ने घटना को हादसा बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी.आरोपी के साले ने पुलिस को फोन कर सच्चाई बताई, जिसके बाद पूरा मामला पलट गया.

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, यह घटना मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र का हैं जहां पर आरोपी के साले ने पुलिस को सूचित किया कि उसके बहनोई ने अपनी ही मां की हत्या की है. सूचना मिलते ही पाकबड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहां आरोपी बेटा उन्हें घटना को एक सामान्य हादसा बताकर गुमराह करने की कोशिश करता रहा. लेकिन परिस्थिति और मौके पर मौजूद पुलिस को संदेह में डाल दिया. पूछताछ गहराई से की गई तो बेटे के बयान बदलने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया.

हत्या के कारणों की तलाश में पुलिस 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट है कि हत्या जानबूझकर की गई है, हालांकि इसके पीछे की वजह अभी साफ नहीं है.आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर बेटे ने ऐसा कदम क्यों उठाया. परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ कर घटना की पृष्ठभूमि जुटाई जा रही है.

फॉरेंसिक टीम के साथ सबूत जुटाए
मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं. पुलिस का कहना है कि यह सबूत आगे की जांच में अहम भूमिका निभाएंगे. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.  जिसकी रिपोर्ट के बाद हत्या का तरीका और समय स्पष्ट हो सकेगा. 

इलाके में दहशत, परिवार में मातम
घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. लोग हैरान हैं कि एक बेटा अपनी ही मां की हत्या कर सकता है.  परिवार पर मातम छाया हुआ है और सभी मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं. 

