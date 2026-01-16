Sambhal News: 20 दिन बाद मृत व्यक्ति पहुंचा थाने, फिर मरने वाला कौन? पुलिस के साथ घरवाले भी चकराए

सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल से हैरान करने वाला मामले सामने आया है. एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया. परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त की थी. अचानक से अंत्येष्टि के बीस दिन बाद वह जिंदा थाने में पहुंच गया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए. पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वह अज्ञात शव किसका था, जिसकी हत्या की गई थी. पुलिस अब अज्ञात शव की पहचान की तफ्तीश में जुटी है. पढ़िए पूरी खबर

पढ़िए क्या था पूरा मामला

ये पूरा मामला बहजोई थाना क्षेत्र का है. बता दें ,बहजोई कोतवाली इलाके के चांदनी चौक मार्केट में 24 दिसंबर की रात को अज्ञात शख्स का सिर कुचला हुआ एक शव मिला था. मौके पर पुलिस भी पहुंची थी. मोहल्ला गोलागंज के रहने वाले एक शख्स ने शव की शिनाख्त अपने भाई सुशील कुमार के तौर पर की थी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम जांच के बाद गोलागंज निवासी शख्स को सौंप दिया था. शव का काली मंदिर श्मशान घर में अंत्येष्टि कर अन्य संस्कार तेरहवीं आदि भी कर दिए गए थे.

पुलिस को मिली जिंदा होने की सूचना

इस बीच पुलिस को उसके जिंदा होने की सूचना मिली. मंगलवार को पुलिस ने उसे चौराहे से बरामद किया. अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर जिस युवक की हत्या हुई, वह कौन था? उसे जीवित देखकर सभी हैरान हो गए.

मृत मिले शख्स की वास्तविक पहचान बनी चुनौती

हत्या के इस केस में जहां पुलिस को हत्यारों को पहचान कर पकड़ने की चुनौती थी तो वहीं मृत मिले शख्स की वास्तविक पहचान की नई जिम्मेदारी और मिल गई है. अलबत्ता हत्या फिर शिनाख्त पुलिस कार्यवाही एवं अंत्येष्टि के बाद सुशील के जीवित मिलने के इस केस से लोग हैरान हैं.

एएसपी अनुकृति शर्मा ने बताया कि सुशील के परिवारजनों ने सुशील की शिनाख्त की थी. उसके बाद में परिवार वालों ने उसके मिल जाने की तहरीर दी है. एएसपी संभल अनुकृति शर्मा ने बताया कि मामले में शव की पहचान परिवार के लोगों द्वारा की गई, जो एक गलती हुई थी. जिस युवक को मृत बताया गया था, वह जीवित मिला है. अब अज्ञात शव की पहचान और हत्या की जांच की जा रही है.

