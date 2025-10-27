Moradabad News: बारात में आतिशबाजी की चिंगारी ने लगाई भीषण आग, परिवार पांचवी मंजिल से कूदा, 1 की मौत, कई झुलसे

आकाश शर्मा/मुरादाबाद: मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र मे 5 मंजिला बिल्डिंग मे भीषण आग लग गई. आग लगने से हड़कंप मच गया. इस हादसे में एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई है. वहीं, करीब 8 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दम विभाग की गाड़ी ने करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया. दमकल विभाग की टीम और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

रेस्टोरेंट मे रखे सिलेंडरों में ब्लास्ट

घायलों के मुताबिक सामने से बारात निकल रही थी. बारात में हुई आतिशबाजी की चिंगारी घर के नीचे बने रेस्टोरेंट के सिलेंडर के पास आ गई और आग लग गई. आग लगने से घर के नीचे बने रेस्टोरेंट मे रखे सिलेंडरो में ब्लास्ट हो गया. इस हादसे मे 1 महिला की मौत हो गई जबकि 2 महिला और 4 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए. घायलों मे से 6 का इलाज जिला अस्पताल में जारी है जबकि 2 बच्चो को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार को छत से कूदकर जान बचानी पड़ी. घायल महिला बोलीं हम पाँचवी मंजिल से कूदे और बच्चों को भी कुदाया तब कही जाकर बची जान. बिल्डिंग मे फंसे कुत्ते को भी पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम ने सकुशल बचा लिया.

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने मिलकर घर में मौजूद लोगो कों सीढ़ियों की मदद से नीचे उतारा. जानकारी होते ही घटनास्थल पर मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज जी एवं एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह फ़ोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. सीएमओ मुरादाबाद एवं एसडीएम सदर दोनों ने घायलों का हाल जाना.

पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम को भेजा एवं हादसे के पीछे की वजह जानने मे जुट गई है. सीएमओ कुलदीप सिंह के मुताबिक सभी घायल खतरे से बाहर है और इलाज जारी है.