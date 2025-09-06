Bijnor News: ड्राइवर के उतरते ही बस ले भागा सिरफिरा, सड़क पर मचा हंगामा, पुलिस भी सायरन बजाती पीछे भागी, और फिर...
Bijnor News: ड्राइवर के उतरते ही बस ले भागा सिरफिरा, सड़क पर मचा हंगामा, पुलिस भी सायरन बजाती पीछे भागी, और फिर...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शनिवार को उस वक्त बड़ा हादसा होते-होते रह गया, जब एक मंदबुद्धि शख्स ड्राइवर की गैरमौजूदगी में रोडवेज बस को ले भागा

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 06, 2025, 10:28 PM IST
राजवीर चौधरी/बिजनौर: पान मसाला, बीड़ी सिगरेट या लघुशंका आदि के लिए कभी-कभी ड्राइवर जल्दी में बस से उतर जाते हैं और चाबी इंजन में ही लगे छोड़ देते हैं लेकिन बिजनौर में रोडवेज बस के एक ड्राइवर को ये गलती भारी पड़ गई. ड्राइवर की गैरमौजूदगी में एक मंदबुद्धि शख्स बस में घुस गया और ड्राइवर की सीट पर बैठ कर इंजन स्ट्राट कर बस को ले भागा. आनन फानन में बस का पीछा किया गया तो बस एक खड्ड में गिरी मिली. 

क्या है पूरा मामला 
बिजनौर के थाना अफजलगढ़ स्थित कालागढ़ स्टेशन पर कौशांबी डिपो की एक बस कौशांबी गाजियाबाद को जाने के लिए खड़ी थी. बस का ड्राइवर बस में चाबी लगी छोड़ कर किसी काम से नीचे उतर गया. इतने में एक मंदबुद्धि युवक जो नशे में था उसने बस का स्टेरिंग संभाल लिया और बस को अफजलगढ़ की तरफ ले भागा. यह नज़ारा देख कर रोडवेज के ड्राइवर ने शोर मचा दिया लेकिन तब तक मंदबुद्धि युवक बस को स्पीड से रोड पर भगा कर ले गया. पीछे-पीछे कुछ युवक बस का वीडियो बनाते और शोर मचाते हुए बाइक से पीछा करने लगे. अफजलगढ़ पुलिस भी बस के पीछे लग गई. लहराती बस ने एक इ रिक्शा और सामने से आ रही बस को भी साइड से टक्कर मार दी, जिससे चार पांच लोगों के हल्की चोटें भी आईं.  बाद में बस गहरे गड्ढे में गिर गई जिसके बाद आरोपी युवक को पकड़ लिया गया. 

पुलिस ने बताया 
घटना को लेकर  एसपी पूर्वी बिजनौर-ए के श्रीवास्तव ने बताया कि जानकारी मिली थी कि एक मंदबुद्धि युवक कौशांबी बस डिपो की बस को ले भागा था. ड्राइवर ने लापरवाही से चाबी इंजन में लगी छोड़ दी थी. आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है. आरोपी मंदबुद्धि है और नशे में भी था. मामला दर्ज कर उपयुक्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. 

