स्कूल बस से उतरते ही छात्र पर चाकू और डंडों से हमला, दिनदहाड़े हुई वारदात से इलाके में दहशत

विजय कश्यप/रामनगर: रामनगर में मंगलवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब स्कूल से घसर लौट रहे एक 16 वर्षीय छात्र पर दर्जनभर से अधिक युवकों ने हमला बोल दिया.आरोप है कि हमलावरों ने छात्र को घेरकर पहले उसके साथ मारपीट की और फिर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, घायल छात्र को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, घटना के बाद इलाके में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है.

घात लगाए युवकों ने किया हमला

जानकारी के अनुसार रामनगर के ग्राम मंगलार निवासी नवीन चंद्र कुयाल का पुत्र मंगलवार दोपहर स्कूल से बस द्वारा अपने गांव लौट रहा था. बताया जा रहा है कि जैसे ही छात्र बस से उतरकर घर की ओर जाने लगा. तभी पहले से घात लगाए बैठे दर्जनभर से अधिक युवकों ने उसे घेर लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवकों ने छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों के हाथों में डंडे और नुकीले हथियार भी बताए जा रहे हैं.

घायल छात्र को अस्पताल में कराया भर्ती

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट के दौरान एक युवक ने छात्र की कमर के पास चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही लहूलुहान हो गया. छात्र के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े. यह देख हमलावर युवक वहां से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को तत्काल उपचार के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया.

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छात्र के पिता ने की कार्रवाई की मांग

घायल छात्र के पिता नवीन चंद्र कुयाल ने बताया कि दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार दहशत में है. उन्होंने कहा कि उनके पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया है और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. पीड़ित परिवार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

वारदात पर पुलिस ने बताया

मामले को लेकर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. कुछ युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई की मांग की है.

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