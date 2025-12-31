Advertisement
मुरादाबाद

जान से मार दूंगा, मेरे पास न आना... बदमाश ने गारमेंट्स शोरूम में युवती को बंधक बनाया, बिजनौर में दिखा फिल्मों जैसा सीन

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में फिल्मो जैसा सीन दिखाई दिया. यहां एक बदमाश ने युवती को चाकू की नोक पर गारमेंट्स शोरूम में बंधक बना लिया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 31, 2025, 10:55 PM IST
राजीव चौधरी/बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बुधवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बाजार में खरीदारी कर रही एक युवती को एक सिरफिरे युवक ने फिल्मी अंदाज़ में चाकू की नोक पर बंधक बना लिया. घटना नजीबाबाद थाना क्षेत्र के नसीराबाद इलाके में कृष्णा टॉकीज के पास स्थित मार्केट की है, जहां कपड़ों की होलसेल सेल चल रही थी.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया 
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम करीब 8 बजे कुछ युवतियां बाजार में कपड़े खरीद रही थीं. इसी दौरान अचानक एक युवक वहां पहुंचा और एक युवती के गले पर चाकू रखकर उसे धमकाने लगा. आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी देते हुए पैसों की मांग शुरू कर दी. यह दृश्य देखते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बाजार में भगदड़ जैसे हालात बन गए.

सिरफिरे ने 20 मिनट तक युवती को बंधक बनाए रखा
युवती के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए. लोगों ने आरोपी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह करीब 20 मिनट तक युवती के गले पर चाकू रखे रहा और लगातार धमकाता रहा. युवती इस दौरान रोती-बिलखती रही. आखिरकार लोगों की हिम्मत और सतर्कता से आरोपी को काबू में कर लिया गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
सूचना मिलते ही नजीबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. कपड़ों की दुकान पर मौजूद एक दुकानदार ने बताया कि आरोपी युवक युवती से करीब एक लाख रुपये की मांग कर रहा था. शोर सुनकर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और साहस दिखाते हुए उसे पकड़ लिया.

पुलिस ने घटना के बारे में बताया 
घटना को लेकर नजीबाबाद के क्षेत्राधिकारी नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि स्टेशन रोड पर कपड़ों की सेल लगी हुई थी, जहां कुछ बच्चियां खरीदारी कर रही थीं. इसी दौरान एक व्यक्ति ने चाकू दिखाकर उन्हें धमकाया और पैसे मांगने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी को मौके से हिरासत में ले लिया है. पीड़ित युवती और उसके साथ मौजूद अन्य बच्चियों को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. फिलहाल बाजार में स्थिति सामान्य है, लेकिन घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. 

