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Moradabad : मुरादाबाद में बुधवार दोपहर प्रांतीय सशस्त्र आरक्षी दल (पीएसी) की 24वीं वाहिनी परिसर स्थित कैंटीन में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग तेजी से फैलने लगी, जिससे परिसर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही हरकत में आया दमकल विभाग
घटना की जानकारी दोपहर करीब 2:18 बजे अग्निशमन विभाग को मिली. सूचना मिलते ही मुरादाबाद फायर स्टेशन से दो दमकल वाहन तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किए गए. मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि कैंटीन के भीतर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था.
पानी की बौछारों से पाया आग पर काबू
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने बिना देर किए फायर इंजन से पाइपलाइन बिछाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया. लगातार प्रयासों और समन्वित कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया और कुछ ही समय में उस पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया.
गैस सिलेंडर विस्फोट की आशंका
प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह गैस सिलेंडर में हुए विस्फोट को माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि सिलेंडर से निकली आग ने देखते ही देखते कैंटीन के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया.
अधिकारियों की निगरानी में चला राहत अभियान
मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉ. राजीव कुमार पाण्डेय और अग्निशमन अधिकारी ज्ञान प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में दमकल टीम ने राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम दिया. अधिकारियों की निगरानी में आग बुझाने की पूरी कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई.
समय रहते नियंत्रित हुई स्थिति
सौभाग्य से इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. अग्निशमन विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.
फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.
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