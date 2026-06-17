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मुरादाबाद में PAC की कैंटीन में लगी आग, गैस सिलेंडर फटे; आग बुझाने में जुटे फायर टेंडर

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में PAC की कैंटीन में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 17, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:46 PM IST
मुरादाबाद में PAC की कैंटीन में लगी आग, गैस सिलेंडर फटे; आग बुझाने में जुटे फायर टेंडर
Image Credit: Gemini AI

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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