पानी की बौछारों से पाया आग पर काबू

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने बिना देर किए फायर इंजन से पाइपलाइन बिछाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया. लगातार प्रयासों और समन्वित कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया और कुछ ही समय में उस पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया.