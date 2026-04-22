डंपर की टक्कर से टेंपो के उड़े परखच्चे! सड़क पर मची चीख-पुकार; 2 महिलाओं की मौत, कई घायल

आकाश शर्मा/मुरादाबाद : मुरादाबाद जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद हाईवे पर फौलादपुर के पास तेज रफ्तार डंपर और सवारी टेंपो (विक्रम) के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि टेंपो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार यात्री सड़क पर जा गिरे, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कैसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद डंपर टेंपो को करीब 150 मीटर तक घसीटता ले गया. इस भीषण दुर्घटना में टेंपो चालक गुल हसन (45), निवासी मासूमपुर थाना डिलारी, की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अज्ञात महिला ने भी दम तोड़ दिया. वहीं, करीब सात अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता थी.

पुलिस ने शुरू कराया राहत और बचाव कार्य

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोप है कि सूचना देने के बावजूद 108 एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते ग्रामीणों ने मानवता का परिचय देते हुए घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया.

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डंपर चालक मौके से फरार

हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है. घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक नवाब जान भी मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना. उन्होंने प्रशासन से हाईवे पर बेलगाम दौड़ रहे भारी वाहनों की गति पर नियंत्रण लगाने की मांग की.

हादसे के बाद हाइवे पर लगा लंबा जाम

इस हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात काफी देर तक बाधित रहा. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू कराया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है.

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