 मुरादाबाद-बरेली हाईवे को फोरलेन से सिक्सलेन करने की तैयारी शुरू, सर्वे पूरा, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2893572
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

मुरादाबाद-बरेली हाईवे को फोरलेन से सिक्सलेन करने की तैयारी शुरू, सर्वे पूरा, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

Moradabad highway Expansion: देश के अन्य शहरों की तरह मुरादाबाद-बरेली हाईवे भी स्मार्ट होगा. फोरलेन से सिक्सलेन करने की तैयारी शुरू हो गई है.  121 किमी लंबे इस मार्ग का सर्वे एनएचएआई ने कर प्रस्ताव परिवहन मंत्रालय को भेजा है.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Moradabad highway Expansion
Moradabad highway Expansion

Moradabad bareilly Highway: मुरादाबाद-बरेली हाईवे पर सफर  करने वालों के लिए आने वाला समय काफी राहत भरा होगा. दिल्ली हाईवे की तरह मुरादाबाद-बरेली हाईवे को भी सिक्सलेन किया जाएगा. यह हाईवे अभी फोरलेन है. एनएचएआई ने इसको सिक्सलेन करने का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा है.  वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए ये बात उठाई गई. सिक्सलेन बनाने के लिए सर्वे भी हो गया है. आइए डिटेल में जानते इस प्रोजेक्ट के बारे में..

रोज गुजरते हैं 35 हजार वाहन
एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक हाईवे पर वाहनों का दबाव ज्यादा होने के कारण मुरादाबाद-बरेली हाईवे को सिक्सलेन करने का विचार किया गया है. आने वाले दस साल बाद इस मार्ग पर वाहनों का दबाव और अधिक बढ़ेगा. शासनादेश के तहत फोरलेन हाईवे के लिए 10 पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) का दबाव होना चाहिए. वहीं सिक्सलेन के लिए 20 हजार पीसीयू मान्य है लेकिन मुरादाबाद-बरेली मार्ग का पीसीयू 35 हजार है.  औसतन इस मार्ग पर 35 हजार वाहन रोज गुजरते हैं.  इस कारण हाईवे को सिक्सलेन करना जरूरी हो गया.

खत्म होगी ब्लैक स्पॉट की समस्या 
इस मार्ग पर कैमरे, फ्लाईओवर के अलावा कई तरह की यात्री सुविधाएं रहेंगी.  एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि सिक्सलेन सड़क बनने से ब्लैक स्पॉट की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी.  सड़क की इंजीनियरिंग और भी दुरुस्त की जाएगी.

121 किमी हाईवे का सर्वे 
परिवहन मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एनएचएआई की टीम ने मुरादाबाद से बरेली तक 121 किमी हाईवे का सर्वे किया गया. इसके बाद अधिकारियों की एक अन्य टीम ने इस फोरलेन हाईवे को सिक्सलेन करने का प्रस्ताव तैयार किया. तर्क दिया गया कि मुरादाबाद से बरेली हाईवे पर वाहनों का काफी दबाव बना रहता है. 

कब बना था  फोरलेन
मुरादाबाद-बरेली हाईवे (एनएच-24) 2017 में बनकर तैयार हो गया था.  इससे पहले यह हाईवे टूलेन था. यह हाईवे दिल्ली को लखनऊ से जोड़ता है.  फोरलेन का निर्माण करने से पहले एनएचएआई ने सिक्सलेन के लिए जमीन अधिग्रहित कर ली थी.  इस मार्ग को बनाने में हजारों करोड़ धन खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है. 

केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव
मुरादाबाद-बरेली हाईवे को सिक्सलेन करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है.  मंजूरी मिलने के बाद DPR तैयार किया जाएगा. जिसके बाद काम शुरू हो जाएंगे.  सिक्सलेन बनने पर सफर आसान हो जाएगा। - अरविंद कुमार, पीडी, एनएचएआई मुरादाबाद व गाजियाबाद

अलीगढ़ एयरपोर्ट के पास पनैठी में 4 एकड़ जमीन पर बनेगा नया सैटेलाइट बस अड्डा, कानपुर समेत कई शहरों का सफर होगा आसान
 

TAGS

Moradabad highway ExpansionMoradabad bareilly highway

Trending news

Moradabad highway Expansion
121 किमी लंबा मुरादाबाद-बरेली हाईवे होगा सिक्सलेन, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
Ghaziabad News
कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, जड़ दिये थप्पड़ ही थप्पड़, वीडियो वायरल होने
Meerut Spiderman stunt
Meerut News: घंटाघर पर चढ़ा स्पाइडरमैन, उछलकूद कर किया जानलेवा स्टंट, फिर जो हुआ...
Gorakhpur News
गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देने वाले हैं दो कल्याण मंडपम की सौगात
sambhal bijali chori
संभल में बिजली चोरी का बड़ा खेल,90% घरों तक फैला था जाल, रेड में चौंकाने वाला खुलासा
Love Triangle Case
Amethi News: बीच सड़क लड़कियों का 'दंगल', बॉयफ्रेंड को लेकर एक-दूसरे पर बरसाए थप्पड़
UP Road Accident
मऊ में इनोवा डंफर में घुसी, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और पत्नी की मौत
Vanshika Chaudhary
किसान की बेटी का कमाल! शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत
Lucknow news
2027 विधानसभा चुनावों को लेकर BJP का खास प्लान, जीती-हारी सीटों को कैटेगरी में बांटा
Gorakhpur News
बाइक पर खुलेआम रोमांस करता दिखा कपल लोग बोले, “अब यही दिन देखना बाकी था।”
;