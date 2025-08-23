मुरादाबाद-बरेली हाईवे को फोरलेन से सिक्सलेन करने की तैयारी शुरू, सर्वे पूरा, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

Moradabad bareilly Highway: मुरादाबाद-बरेली हाईवे पर सफर करने वालों के लिए आने वाला समय काफी राहत भरा होगा. दिल्ली हाईवे की तरह मुरादाबाद-बरेली हाईवे को भी सिक्सलेन किया जाएगा. यह हाईवे अभी फोरलेन है. एनएचएआई ने इसको सिक्सलेन करने का प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा है. वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए ये बात उठाई गई. सिक्सलेन बनाने के लिए सर्वे भी हो गया है. आइए डिटेल में जानते इस प्रोजेक्ट के बारे में..

रोज गुजरते हैं 35 हजार वाहन

एनएचएआई के अधिकारियों के मुताबिक हाईवे पर वाहनों का दबाव ज्यादा होने के कारण मुरादाबाद-बरेली हाईवे को सिक्सलेन करने का विचार किया गया है. आने वाले दस साल बाद इस मार्ग पर वाहनों का दबाव और अधिक बढ़ेगा. शासनादेश के तहत फोरलेन हाईवे के लिए 10 पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) का दबाव होना चाहिए. वहीं सिक्सलेन के लिए 20 हजार पीसीयू मान्य है लेकिन मुरादाबाद-बरेली मार्ग का पीसीयू 35 हजार है. औसतन इस मार्ग पर 35 हजार वाहन रोज गुजरते हैं. इस कारण हाईवे को सिक्सलेन करना जरूरी हो गया.

खत्म होगी ब्लैक स्पॉट की समस्या

इस मार्ग पर कैमरे, फ्लाईओवर के अलावा कई तरह की यात्री सुविधाएं रहेंगी. एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि सिक्सलेन सड़क बनने से ब्लैक स्पॉट की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी. सड़क की इंजीनियरिंग और भी दुरुस्त की जाएगी.

121 किमी हाईवे का सर्वे

परिवहन मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एनएचएआई की टीम ने मुरादाबाद से बरेली तक 121 किमी हाईवे का सर्वे किया गया. इसके बाद अधिकारियों की एक अन्य टीम ने इस फोरलेन हाईवे को सिक्सलेन करने का प्रस्ताव तैयार किया. तर्क दिया गया कि मुरादाबाद से बरेली हाईवे पर वाहनों का काफी दबाव बना रहता है.

कब बना था फोरलेन

मुरादाबाद-बरेली हाईवे (एनएच-24) 2017 में बनकर तैयार हो गया था. इससे पहले यह हाईवे टूलेन था. यह हाईवे दिल्ली को लखनऊ से जोड़ता है. फोरलेन का निर्माण करने से पहले एनएचएआई ने सिक्सलेन के लिए जमीन अधिग्रहित कर ली थी. इस मार्ग को बनाने में हजारों करोड़ धन खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव

मुरादाबाद-बरेली हाईवे को सिक्सलेन करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद DPR तैयार किया जाएगा. जिसके बाद काम शुरू हो जाएंगे. सिक्सलेन बनने पर सफर आसान हो जाएगा। - अरविंद कुमार, पीडी, एनएचएआई मुरादाबाद व गाजियाबाद

