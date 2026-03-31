मुरादाबाद में ‘गंदे खेल’ का पर्दाफाश, देह व्यापार का अड्डा बना ये रिहायशी इलाका, 8 गिरफ्तार

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Moradabad News: मुरादाबाद जिले में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने एक आलीशान घर में चल रहे कथित सेक्स रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:37 PM IST
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Moradabad sex racket
Moradabad sex racket

मुरादाबाद/आकाश शर्मा:  उत्तर प्रदेश के  मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी बुद्धि विहार में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब देर रात पुलिस ने एक आलीशान मकान में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया. मझोला थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने पुख्ता सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की. बता दें कि छापेमारी के दौरान मकान के अंदर का नजारा चौंकाने वाला था,युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए. 

कई राज्यों से बुलाई जाती थी लड़कियां
पुलिस को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर मझोला थाना क्षेत्र की टीम ने यह रेड की. छापेमारी के दौरान मकान के अंदर आपत्तिजनक हालत में युवक-युवतियां मिले, जिसके बाद मौके से 2 युवतियों सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार, यह अवैध गतिविधि काफी समय से चल रही थी और इसमें बाहर के राज्यों से भी लड़कियों को बुलाया जाता था. जांच में सामने आया कि दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा समेत कई जगहों से युवतियों को यहां लाया जाता था.

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 8 आरोपी गिरफ्तार 
छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 76 हजार रुपये नकद, कई महंगे मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री और टैबलेट बरामद किए हैं. इसके अलावा मौके से तीन कारें भी जब्त की गईं. इस कार्रवाई के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पॉश कॉलोनी में रहने वाले लोग भी हैरान रह गए.

वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं सहित कुल 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही और खुलासे हो सकते हैं. 

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