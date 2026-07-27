आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, मुरादाबाद कमिश्नर ने लगाई रोक

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Moradabad : रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है. रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है. मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए फिलहाल किसी भी तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं.
शोक अवकाश के चलते नहीं हो सकी निर्धारित सुनवाई
इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय में प्रस्तावित थी. हालांकि, शोक अवकाश के कारण कार्यालय में कामकाज प्रभावित रहा और निर्धारित सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद यूनिवर्सिटी की ओर से राहत की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचार करते हुए कमिश्नर ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
फिलहाल टली बुलडोजर कार्रवाई, अगली तारीख पर टिकी निगाहें
कमिश्नर के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई रुक गई है. अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर रहेगी, जहां यह तय होगा कि रामपुर विकास प्राधिकरण का ध्वस्तीकरण आदेश यथावत रहेगा या उसमें संशोधन किया जाएगा. मामले के अंतिम फैसले तक यूनिवर्सिटी प्रशासन को अस्थायी राहत मिल गई है.
आजम खान से जेल में मिलीं तंजीन फातिमा
इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फातिमा ने रामपुर जिला जेल में मुलाकात की. उनके साथ बड़े बेटे अदीब आजम और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर भी मौजूद रहे. करीब एक घंटे तक चली मुलाकात के बाद तंजीन फातिमा ने मीडिया से बातचीत की और मौजूदा हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
अखिलेश यादव के रामपुर दौरे का किया दावा
डॉ. तंजीन फातिमा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही रामपुर का दौरा कर सकते हैं. उनके अनुसार, प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अखिलेश यादव जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दे और धरने पर बैठे छात्रों के समर्थन में रामपुर पहुंचेंगे. हालांकि, उनके दौरे की आधिकारिक तारीख और कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है. ऐसे में अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर जौहर यूनिवर्सिटी का मामला आने वाले दिनों में चर्चा का केंद्र बना रह सकता है.