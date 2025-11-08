Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

अभिनेत्री अमीषा पटेल हाजिर हों! मुरादाबाद कोर्ट ने किया तलब, इस बड़े मामले में 9 जनवरी के लिए समन जारी

Amisha Patel News: मशहूर अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मुरादाबाद कोर्ट ने अभिनेत्री को एक चेक बाउंस केस के मामले में कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 08, 2025, 03:18 PM IST
अभिनेत्री अमीषा पटेल हाजिर हों! मुरादाबाद कोर्ट ने किया तलब, इस बड़े मामले में 9 जनवरी के लिए समन जारी

Akash Sharma/Moradabad: बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गई हैं. मुरादाबाद के अतिरिक्त न्यायालय (138 एनआई एक्ट) ने चेक बाउंस मामले में उन्हें 9 जनवरी 2026 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. यह मामला साल 2017 में एक कार्यक्रम में शामिल न होने और रकम न लौटाने के विवाद से जुड़ा है.

2017 में अमीषा समेत 4 पर दर्ज हुआ था केस
कटघर क्षेत्र के डबल फाटक निवासी पवन कुमार वर्मा, जो ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक हैं, ने 19 दिसंबर 2017 को अदालत में अमीषा पटेल सहित चार लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था. आरोप था कि अमीषा पटेल, उनके सहयोगी अहमद शरीफ, सुरेश परमार और राजकुमार गोस्वामी ने मिलकर उनसे 11 लाख रुपये की रकम हड़प ली. 

पैसे लेकर परफॉर्म नहीं करने का आरोप
पवन के अनुसार, 16 नवंबर 2017 को दिल्ली रोड स्थित हॉलीडे रीजेंसी होटल में आयोजित एक शादी समारोह में अमीषा पटेल को चार गानों पर परफॉर्म करना था. इसके लिए उन्हें एडवांस में 11 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन अभिनेत्री कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं.

2024 में बाउंस हुआ 2 लाख का चेक
लंबे समय तक समझौते की कोशिशों के बाद दिसंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच 14 लाख रुपये में सुलह हुई. पवन को छह लाख रुपये नकद और दो लाख रुपये का चेक दिया गया, जबकि शेष रकम बाद में देने का वादा किया गया. हालांकि, 31 दिसंबर 2024 को जारी किया गया चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया.

इसके बाद पवन ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अब अभिनेत्री अमीषा पटेल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है. 

अब देखना यह होगा कि अमीषा पटेल अदालत के समन पर 9 जनवरी को पेश होती हैं या नहीं. इस सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला पिछले आठ सालों से चर्चा में है. 

अभिनेत्री अमीषा पटेल हाजिर हों! मुरादाबाद कोर्ट ने किया तलब,इस बड़े मामले में सुनवाई
