मुरादाबाद में जामताड़ा गैंग के 3 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी APK से मोबाइल हैक कर उड़ाते थे पैसे

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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: मुरादाबाद साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर-वज्र के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए झारखंड के जामताड़ा गैंग से जुड़े तीन शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, आरोपी पीड़ित लोगों को फर्जी APK फाइल भेजकर उनके मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, कई एक्टिव सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और नकदी बरामद की है. मुरादाबाद साइबर थाना और कटघर पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से कार्रवाई करते हुए जामताड़ा गैंग से जुड़े तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुड्डू अंसारी निवासी जामताड़ा तथा रफीक अंसारी और करीम अंसारी निवासी दुमका, झारखंड के रूप में हुई है.
पुलिस के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप, एसएमएस और टेलीग्राम के माध्यम से बैंक केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, कूरियर सेवा और सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी APK फाइलें भेजते थे. जैसे ही पीड़ित लोग इन फाइलों को डाउनलोड और इंस्टॉल करता था, आरोपी उसके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर बैंकिंग ऐप, यूपीआई, ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी चुरा लेते थे. इसके बाद खातों से धनराशि निकाल ली जाती थी.
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी फर्जी कैशबैक, रिवार्ड प्वाइंट और गिफ्ट वाउचर का लालच देकर लोगों से यूपीआई पिन दर्ज करवाते थे. इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, निवेश और टास्क आधारित कमाई के नाम पर फर्जी वेबसाइट और एप संचालित कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 4 पेन ड्राइव, 23 सक्रिय सिम कार्ड, 10 नए सिम कार्ड, 10 एटीएम और स्मार्ट कार्ड, 11 फर्जी आधार कार्ड, 7 पैन कार्ड तथा 25 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी गूगल सर्च पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर भी डालते थे.
एसपी सिटी के मुताबिक
लोग बैंक या ई-वॉलेट का नंबर समझकर इनसे संपर्क करते थे, जिसके बाद आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर APK फाइल डाउनलोड कराते और मोबाइल हैक कर खातों से रकम निकाल लेते थे. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर देश के विभिन्न राज्यों में 16 साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं. प्रारंभिक जांच में करीब 60 से 70 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है. पुलिस अब इनके बैंक खातों, यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबरों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है.