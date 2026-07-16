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मुरादाबाद में जामताड़ा गैंग के 3 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी APK से मोबाइल हैक कर उड़ाते थे पैसे

Moradabad News: मुरादाबाद साइबर पुलिस और कटघर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर-वज्र के तहत जामताड़ा गैंग से जुड़े तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी APK फाइल, नकली कस्टमर केयर नंबर और ऑनलाइन स्कैम के जरिए लोगों के मोबाइल हैक कर बैंक खातों से रकम उड़ाते थे. शुरुआती जांच में 60–70 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 16, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:24 PM IST
मुरादाबाद में जामताड़ा गैंग के 3 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी APK से मोबाइल हैक कर उड़ाते थे पैसे
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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