मुरादाबाद में जामताड़ा गैंग के 3 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी APK से मोबाइल हैक कर उड़ाते थे पैसे

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: मुरादाबाद साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर-वज्र के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए झारखंड के जामताड़ा गैंग से जुड़े तीन शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, आरोपी पीड़ित लोगों को फर्जी APK फाइल भेजकर उनके मोबाइल हैक करते थे और बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, कई एक्टिव सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और नकदी बरामद की है. मुरादाबाद साइबर थाना और कटघर पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से कार्रवाई करते हुए जामताड़ा गैंग से जुड़े तीन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुड्डू अंसारी निवासी जामताड़ा तथा रफीक अंसारी और करीम अंसारी निवासी दुमका, झारखंड के रूप में हुई है.