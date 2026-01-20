मुरादाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, कुत्तों के झुंड ने 4 साल की मासूम को नोच-नोचकर मार डाला

Moradabad News (आकाश शर्मा): यूपी के मुरादाबाद जिले से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां आवारा कुत्तों के झुण्ड ने एक 4 साल की मासूम को अपना निशाना बना डाला. बच्ची अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान 5 से 6 आवारा कुत्तों का झुण्ड वहां पहुंच गया और बच्ची पर हमला बोल दिया. साथ में खेल रहे बच्चे तो भाग गए लेकिन मासूम फंस गयी. बस फिर क्या था पहले बच्ची कों कुत्तो ने अपना निशाना बनाया. फिर खींचकर गांव मे तालाब किनारे ले गए और उसको बुरी तरह नोंच डाला. जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गयी.

डिलारी थाना क्षेत्र की घटना

घटना मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव की सोमवार देर शाम की है. जहां रहने वाले नौशाद सर्राफ का काम करते हैं. नौशाद के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और तीन बेटियां हैं, जिसमें सबसे छोटी 4 साल की बेटी नूरसद अपने घर के बाहर खेलने निकली थी. गांव के अन्य बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे तो मासूम उनके साथ खेलने लगी. तभी गांव के तालाब के पास से 5 से 6 आवारा कुत्तों का झुंड वहां आ गया और कुत्तों के झुंड कों देखकर बच्चे वहां से भाग गए लेकिन नुरसद वहां फंस गयी.

तालाब किनारे मिली बच्ची

बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला बोल दिया और घेर कर उसको खींचने लगे और खींचते खिंचते मासूम को तालाब के किनारे ले जाकर बुरी तरह टूट पड़े और बुरी तरह नोच डाला. रात 8 बजे तक जब बेटी घर नहीं आयी तो परिवार ढूंढ़ने लगा. पिता भी दुकान बंद करके घर आ गये और बच्ची कों गांव वालो के साथ ढूंढ़ने लगे. कुछ दूर जब तालाब किनारे पहुंचे तो देखा बच्ची कों कुत्ते नोच रहे थे और उसके पैर कों खा रहे थे, हालत देख परिजन और ग्रामीण घबरा गए.

दर्दनाक घटना से सहमे लोग

जिसके बाद किसी तरह कुत्तो को वहां से भगाया तो देखा लेकिन तब तक बच्ची की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, आसपास मे दब तरफ़ सिर्फ खून ही खून हो रहा था. सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी और शव की पोस्टमार्टम की बात कही, लेकिन परिजनों ने बेटी के शव का पोस्टमार्टम कराने से साफ इंकार कर दिया, परिजनों ने मंगलवार सुबह बच्ची को दफन कर दिया. लेकिन घटना इतनी दर्दनाक है कि जो सुने उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए. गांव में आवारा कुत्तो को लेकर ग्रामीणों मे नाराजगी है. वहीं अपने बच्चों को लेकर खौफ में हैं. अब देखना होगा की आगे इसमें प्रशासन की तरह से आवारा कुत्तों से ग्रामीणों कों निजात दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है.