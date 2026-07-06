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मुरादाबाद में मिले 14 डुप्लीकेट वोटर, योगी सरकार का बड़ा एक्शन

Moradabad News: मुरादाबाद में गलत घोषणा देकर मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि कराने वाले 14 व्यक्तियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 31 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 06, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:53 PM IST
मुरादाबाद में मिले 14 डुप्लीकेट वोटर, योगी सरकार का बड़ा एक्शन
Image Credit: सांकेतिक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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