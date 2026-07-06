मुरादाबाद में मिले 14 डुप्लीकेट वोटर, योगी सरकार का बड़ा एक्शन

फॉर्म-6 भरते समय आवेदक को करनी होती है घोषणा

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरते समय आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहा है और उसका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की सूची में शामिल नहीं है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गलत जानकारी देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा- 31 के तहत कारावास और जुर्माने का प्रावधान है. इसके बावजूद विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान गलत घोषणा देकर दोहरी प्रविष्टि कराना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया.