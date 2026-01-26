Padma Shri 2026: किसान रघुपत सिंह को पद्म श्री, विलुप्त हो चुकी सब्जियों की खेती, बीजों के शोधन के लिए सम्मान

Moradabad Padma Shri: प्रगतिशील किसान स्वर्गीय रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री 2026 सम्मान मिला है. वह कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अनुसंधान संस्थान कानपुर से जुड़े थे. इस सम्मान को रघुपत सिंह के बेटे सुरेंद्र पाल सिंह लेंगे. किसान रघुपत ने कृषि नवाचार, परंपरागत बीजों के संरक्षण, किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने में आजीवन योगदान दिया.

मुरादाबाद के किसान रघुपत सिंह के बेटे सुरेंद्र पाल के मुताबिक मेरे पिताजी का 1 जुलाई 2025 को देहांत हो चुका हैं. वे विलुप्त हो चुकी सब्जियों की खेती करते थे. कृषि बीजों का शोधन करना और बीजों का शोधन करके यूनिवर्सिटी को वितरण करना, उनका काम था. सुरेंद्र बताते है. कि उनके पिता ने नौकरी नहीं की. डबल एमए तक पढ़ाई करने के बाद बीजों का संशोधन करते थे. हमारे पिताजी लोगों को खेती के नए-नए तरीकों की ट्रेनिंग देते थे. अब हम भी उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं.

1980 से कृषि नवाचारों में जुटे थे रघुपत

रघुपत सिंह साल 1980 से कृषि नवाचारों में जुटे थे और किसानों को प्रशिक्षण भी देते थे. उनकी इसी विशेषज्ञता के कारण उन्हें 10 राष्ट्रीय और 18 राज्य स्तरीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका था.

बेटे करेंगे सम्मान को ग्रहण

पिता के निधन के बाद अब उनका परिवार उनकी इस महान विरासत को आगे बढ़ा रहा है. सुरेंद्र पाल और उनके तीनों भाई-बहन पूरी तरह कृषि और बीज शोधन के कार्य से जुड़े हुए हैं. परिवार का कहना है कि पद्म श्री मिलने की सूचना से घर और गांव में खुशियों की लहर है. हालांकि, पिता की कमी महसूस हो रही है. इस सम्मान को उनके पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह ग्रहण करेंगे.

शिल्प गुरु चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री

मुरादाबाद के पीतलनगरी की पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचाने वाले शिल्पगुरु चिरंजी लाल यादव को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है. सातवीं कक्षा तक पढ़े 74 वर्षीय चिरंजी लाल यादव पिछले पांच दशकों से पीतल पर बारीक नक्काशी के जरिए मुरादाबाद के शिल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं.

केंद्र सरकार ने रविवार को यूपी की 10 विभूतियों को गणतंत्र दिवस पर सम्मान देने के लिए चुना है. इन्हें पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है। जबकि एक को पद्मभूषण दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की.

