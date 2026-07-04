मुरादाबाद में हाईटेंशन लाइन बनी आफत! छत पर सो रहा परिवार चपेट में आया, मासूम समेत तीन झुलसे

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मुरादाबाद/आकाश शर्मा: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित एकता कॉलोनी में शुक्रवार देर रात हाईटेंशन लाइन में आए फॉल्ट ने एक परिवार की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया. घर के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन में अचानक तकनीकी खराबी आने से पूरे मकान की वायरिंग में करंट दौड़ गया, जिससे छत पर सो रहा परिवार इसकी चपेट में आ गया. हादसे में दंपती और उनका सात वर्षीय बेटा गंभीर रूप से झुलस गए हैं. सभी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि महिला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है.
गर्मी और बिजली कटौती के बीच छत पर सो रहा था परिवार
जानकारी के अनुसार एकता कॉलोनी निवासी ओमपाल सिंह अपने परिवार के साथ घर में थे. रात करीब साढ़े बारह बजे बिजली गुल हो जाने के कारण परिवार छत पर जाकर सो गया. कुछ समय बाद जब बिजली आपूर्ति बहाल हुई तो छत पर सो रहे परिवार ने राहत महसूस की. इसी दौरान ओमपाल सिंह की पत्नी बबीता ने पंखा चलाने के लिए कहा.
बताया जा रहा है कि ओमपाल सिंह ने जैसे ही पंखे का प्लग लगाया और स्विच ऑन किया, उसी समय मकान के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन में तेज फॉल्ट हो गया. फॉल्ट के कारण पूरे घर की विद्युत व्यवस्था में अचानक तेज करंट प्रवाहित होने लगा और आग जैसी स्थिति बन गई.
करंट की चपेट में आया पूरा परिवार
अचानक फैले करंट की चपेट में ओमपाल सिंह, उनकी पत्नी बबीता और सात वर्षीय पुत्र हर्षित आ गए. तीनों गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य करते हुए घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है.
डॉक्टरों के मुताबिक बबीता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जबकि पिता और पुत्र का भी चिकित्सकीय निगरानी में इलाज किया जा रहा है.
प्रशासन और पुलिस ने लिया हालचाल
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे तथा घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली. हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों ने आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने और बिजली व्यवस्था की नियमित जांच कराने की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.