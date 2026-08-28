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मुरादाबाद में बाइक फिसलने से नदी में गिरे पति-पत्नी और 3 बच्चे; महिला की मौत, दो साल का मासूम लापता

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गागन नदी पर बने कच्चे पुल से बाइक फिसलने से बाइक पर सवार पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे नदी में गिर गए. हादसे में महिला की मौत हो गई और 2 साल का मासूम बच्चा लापता है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 28, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:36 PM IST
मुरादाबाद में बाइक फिसलने से नदी में गिरे पति-पत्नी और 3 बच्चे; महिला की मौत, दो साल का मासूम लापता

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