मुरादाबाद में बाइक फिसलने से नदी में गिरे पति-पत्नी और 3 बच्चे; महिला की मौत, दो साल का मासूम लापता

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मुरादाबाद/आकाश सिंह: रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर ससुराल से घर लौट रहा एक परिवार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. मझोला थाना क्षेत्र में गागन नदी पर बने अस्थायी कच्चे पुल से बाइक फिसलने के कारण पति-पत्नी और तीन बच्चे नदी में जा गिरे. हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि दो साल के मासूम बेटे की तलाश देर रात तक जारी रही. पति और दो बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
अस्थायी पुल पर फिसली बाइक, नदी में समाया पूरा परिवार
छजलैट क्षेत्र के महमूदपुर गांव निवासी अनिल मजदूरी करते हैं. रक्षाबंधन के मौके पर वह पत्नी किरन और तीन बच्चों के साथ कुंदरकी क्षेत्र के नानपुर गांव स्थित ससुराल गए थे. भाई को राखी बंधवाने के बाद परिवार शाम करीब साढ़े छह बजे बाइक से घर लौट रहा था.
बताया गया कि मझोला क्षेत्र में गागन नदी पर मलकद्दा के पास बने अस्थायी लकड़ी के पुल से गुजरते समय पुल की लकड़ियां टूट गईं. इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और पांचों लोग बाइक समेत नदी में गिर गए.
पति और दो बच्चों को लोगों ने बचाया
हादसा होते ही आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल बचाव शुरू किया. स्थानीय लोगों की मदद से अनिल, छह वर्षीय बेटे केशव और तीन वर्षीय बेटी काफिया को नदी से बाहर निकाल लिया गया. वहीं किरन और दो वर्षीय प्रियांशु तेज बहाव में बह गए.
सूचना मिलते ही मझोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया. अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
दो घंटे की तलाश के बाद मिली किरन
स्थानीय गोताखोरों ने टॉर्च की रोशनी में नदी में तलाश जारी रखी. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद किरन को नदी से बाहर निकाला गया. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
मासूम प्रियांशु की तलाश जारी
हादसे की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू अभियान में पीएसी और एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया. देर रात तक दो वर्षीय प्रियांशु की तलाश नदी में जारी रही. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हादसे में तीन लोगों को बचा लिया गया है, जबकि महिला की मौत हो चुकी है और मासूम की तलाश के लिए टीमें लगातार अभियान चला रही हैं.
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