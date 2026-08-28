मुरादाबाद में बाइक फिसलने से नदी में गिरे पति-पत्नी और 3 बच्चे; महिला की मौत, दो साल का मासूम लापता

मुरादाबाद/आकाश सिंह: रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर ससुराल से घर लौट रहा एक परिवार दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. मझोला थाना क्षेत्र में गागन नदी पर बने अस्थायी कच्चे पुल से बाइक फिसलने के कारण पति-पत्नी और तीन बच्चे नदी में जा गिरे. हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि दो साल के मासूम बेटे की तलाश देर रात तक जारी रही. पति और दो बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.