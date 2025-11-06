Advertisement
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Moradabad News: 'प्रेम प्रसंग' में बना रोड़ा, तो फर्म कर्मी को जीजा-साले ने दागी गोली, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Moradabad Crime News: मुरादाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक फर्म कर्मी को जीजा और साले ने मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि मृतक की बहन से आरोपी अमन का प्रेम संबंध था. जिसमें फर्म कर्मी रोड़ा बन रहा था. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 10:16 AM IST
Moradabad News
Moradabad News

Moradabad Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फर्म कर्मी की हत्या हो गई है. प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर जीजा और साले ने उसे गोली मार दी. कहा जा रहा है कि मृतक की बहन से आरोपी अमन का प्रेम संबंध था. जिसमें वह रुकावट बन रहा था. जिसके चलते पहले दर्जन भर युवक इकट्ठा बनकर आए. फिर सभी ने फर्म कर्मी को लाठी-डंडों से पीटा. इसके बाद आरोपी अमन और उसके जीजा ने उसे गोली मार दी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
जिसके बाद आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया. वहीं मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. जबकि, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीमें जांच में जुट गई है. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. यह जिले के मझोला थाना क्षेत्र के मंडी चौकी क्षेत्र का मामला है.

मृतक के परिजनों का आरोप
बताया जा रहा है कि पहले दो बार आरोपी अमन मृतक की बहन को भगा ले गया था. जिसके बाद मृतक लगातार दोनों का विरोध कर रहा था. मृतक के परिजनों का आरोप है कि जब 1 दिन पहले मृतक का परिवार तिगरी मेले में गया था, उस वक्त आरोपी अमन ने मृतक के थप्पड़ मारकर विवाद किया था. मेले से वापस आए परिजन जब आरोपी के घर विवाद के मामले में बात करने गए तो आरोपी अमन ने अपने जीजा और दोस्तों को बुला लिया.

जब आरोपी के घर अमन का जीजा और उसके दोस्त पहुंचे तो पहले आरोपियों ने मृतक और उसके परिवार की पिटाई की. फिर आरोपी अमन और उसके जीजा ने उसे गोली मार दी. इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना से सम्बंधित कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है. 

