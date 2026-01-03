भूमि अधिग्रहण में नप गए अमरोहा डीएम ! मुरादाबाद की LARA कोर्ट का कड़ा रुख,अंतिम मौका 20 फरवरी

मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की LARA (भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण) कोर्ट ने जिला अमरोहा के जिलाधिकारी के खिलाफ कठोर रुख अपनाते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया है. मामला भूमि अधिग्रहण के बाद मुआबजे की राशि से जुड़ा हुआ है. जिसमें डीएम अमरोहा के खिलाफ पूर्व में दाखिल वाद पर कोर्ट ने कई बार निर्देश जारी किए थे. कोर्ट के दो स्पष्ट आदेशों के बावजूद डीएम अमरोहा द्वारा न तो विभागीय संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया और न ही अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराई गई. अब कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए 20 फरवरी की अगली तारीख तय की है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद प्रभावित किसानों के जमीन मालिकों द्वारा मुआवज़े की राशि के निर्धारण को लेकर आपत्ति जताई गई थी. इसी विवाद को लेकर वाद दाखिल किया गया. जिसके चलते अदालत ने डीएम अमरोहा से विभागीय संपत्ति का पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे. अदालत यह जानना चाहती थी कि प्रशासनिक स्तर पर किस प्रक्रिया और आधार पर मुआवज़ा निर्धारित किया गया.

दो बार नोटिस, फिर भी नहीं पेश हुए डीएम

कोर्ट ने इससे पहले भी डीएम अमरोहा को दो नोटिस जारी किए थे. पहली बार नोटिस में विभागीय संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया. दूसरी बार डीएम को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया गया. लेकिन कोर्ट के अनुसार न तो संपत्तियों का विवरण दिया गया, और न ही उनके पक्ष से कोई अधिकृत प्रतिनिधि या लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया. इस रवैये को अदालत ने आदेश उल्लंघन और अवमानना की श्रेणी में माना.

कोर्ट का कड़ा प्रहार, अंतिम मौका 20 फरवरी

मुरादाबाद LARA कोर्ट ने अब कठोर शब्दों में अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा है कि डीएम अमरोहा बताएं कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को उच्च न्यायालय में रेफर कर दिया जाए.अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 20 फरवरी को तय तारीख अंतिम अवसर है. यदि उस दिन भी डीएम अमरोहा मौजूद नहीं होते या अपना पक्ष नहीं रखते, तो मामला सीधे हाई कोर्ट को रेफर कर दिया जाएगा.

क्यों न हाई कोर्ट को भेजा जाए मामला

नोटिस में अदालत ने लिखा है कि आदेशों की अवहेलना गंभीर विषय है. ऐसे में क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही उच्च न्यायालय को भेज दी जाए. अदालत ने संकेत दिए हैं कि यह मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही की कसौटी पर भी खरा उतरेगा.