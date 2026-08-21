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अब गन्ने के खेतों में छिपे तेंदुओं की खैर नहीं! मुरादाबाद में ₹39.45 लाख के 'स्मार्ट कवच' से थमेगा आतंक, जानिए कैसे करेगा काम?

Moradabad AI Smart Kavach Project: मुरादाबाद में तेंदुए के हमलों को रोकने के लिए प्रशासन ने ₹39.45 लाख का 'स्मार्ट कवच' प्रोजेक्ट तैयार किया है. यह हाईटेक सुरक्षा चक्र AI कैमरों, सर्विलांस ड्रोन, ऑटोमैटिक अलार्म सिस्टम और सोलर पैनलों से लैस है. यह शुरुआती चरण में 5 संवेदनशील गांवों के 200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा. AI कैमरों से तेंदुए की मूवमेंट ट्रेस होते ही कंट्रोल रूम और गांवों में अलार्म बज जाएगा.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 21, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:36 AM IST
अब गन्ने के खेतों में छिपे तेंदुओं की खैर नहीं! मुरादाबाद में ₹39.45 लाख के 'स्मार्ट कवच' से थमेगा आतंक, जानिए कैसे करेगा काम?
Image Credit: Moradabad AI Smart Kavach Project

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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