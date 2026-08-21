अब गन्ने के खेतों में छिपे तेंदुओं की खैर नहीं! मुरादाबाद में ₹39.45 लाख के 'स्मार्ट कवच' से थमेगा आतंक, जानिए कैसे करेगा काम?

सोलर पावर और AI कैमरों से लैस होगा नेटवर्क

ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया गया है. इस हाईटेक सुरक्षा चक्र में 5 गांवों के संवेदनशील गन्ने के खेतों में 20 AI कैमरे लगाए जाएंगे, जो गन्ने के खेतों और संवेदनशील रास्तों पर 5 बड़े और 15 मध्यम पोल के सहारे नाइट विजन व ऑटोमैटिक पहचान वाले कैमरे लगाए जाएंगे. इनको हैंडल करने में ग्रामीण इलाके में बिजली की समस्या ना हो, उससे निपटने के लिए 20 सोलर बैटरी सिस्टम और 20 सोलर पैनल लगाए जाएंगे. 1 विशेष सर्विलांस ड्रोन, 10 अत्याधुनिक पिंजरे और वन विभाग की टीम के लिए 100 हाई-पावर टॉर्च उपलब्ध कराई जाएंगी. ताकि, रात में रेस्क्यू और सर्च में कोई परेशानी न हो.