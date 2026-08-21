अब गन्ने के खेतों में छिपे तेंदुओं की खैर नहीं! मुरादाबाद में ₹39.45 लाख के 'स्मार्ट कवच' से थमेगा आतंक, जानिए कैसे करेगा काम?

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Moradabad AI Smart Kavach Project/ आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में तेंदुओं के बढ़ते हमलों और उससे पैदा हुई दहशत से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी और हाईटेक पहल की है. अब जिला प्रशासन ने AI से लैस एक ऐसा स्मार्ट कवच तैयार किया है, जो AI के माध्यम से 24 घंटे निगरानी करेगा. हालांकि, शुरुआत में ये हाईटेक सुरक्षा चक्र का ट्रायल 5 गांवों के 200 हेक्टेयर एरिया को कवर करेगा. ट्रायल सफल होने पर ये प्रोजेक्ट सभी गांवों में शुरू किया जाएगा.
अब तक दो लोगों की मौत, 12 से ज्यादा जख्मी
आपको बता दें, अब तक तेंदुओं के हमले में दो लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनभर से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं. वन विभाग अब तक एक शावक सहित 6 तेंदुओं कों पकड़कर रेस्क्यू कर चुका है, लेकिन तेंदुओं की मैदानी इलाके में अचानक बढ़ी आबादी अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है. भोजन की तलाश मे तेंदुए वन्य जीव और इंसानों पर हमले कर रहे है.
₹39.45 लाख से 5 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट
प्रशासन ने सर्वाधिक प्रभावित 5 संवेदनशील गांवों के 200 हेक्टेयर क्षेत्र को चिन्हित कर इस हाईटेक सुरक्षा चक्र का ट्रायल शुरू करने का फैसला लिया है. एडीएम (फाइनेंस) ममता मालवीय ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत ₹39 लाख 45 हजार है. शुरुआती प्रयोग सफल होने के बाद इसका दायरा बढ़ाकर अन्य प्रभावित गांवों और 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लागू किया जाएगा.
सोलर पावर और AI कैमरों से लैस होगा नेटवर्क
ग्रामीण इलाकों में बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया गया है. इस हाईटेक सुरक्षा चक्र में 5 गांवों के संवेदनशील गन्ने के खेतों में 20 AI कैमरे लगाए जाएंगे, जो गन्ने के खेतों और संवेदनशील रास्तों पर 5 बड़े और 15 मध्यम पोल के सहारे नाइट विजन व ऑटोमैटिक पहचान वाले कैमरे लगाए जाएंगे. इनको हैंडल करने में ग्रामीण इलाके में बिजली की समस्या ना हो, उससे निपटने के लिए 20 सोलर बैटरी सिस्टम और 20 सोलर पैनल लगाए जाएंगे. 1 विशेष सर्विलांस ड्रोन, 10 अत्याधुनिक पिंजरे और वन विभाग की टीम के लिए 100 हाई-पावर टॉर्च उपलब्ध कराई जाएंगी. ताकि, रात में रेस्क्यू और सर्च में कोई परेशानी न हो.
कंट्रोल रूम से तुरंत बजेगा अलार्म
24 घंटे रियल-टाइम निगरानी और अर्ली वार्निंग नेटवर्क से लैस किया जाएगा. प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम है. जैसे ही कोई तेंदुआ AI कैमरे के सामने आएगा, सिस्टम तुरंत उसकी पहचान कर सेंट्रल कंट्रोल रूम को लोकेशन भेजेगा. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम से संबंधित गांव में लगे अलार्म को एक्टिव कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण तुरंत सतर्क हो सकेंगे. इसके साथ ही सर्विलांस ड्रोन की मदद से तेंदुए की सटीक लोकेशन ट्रेस कर वन विभाग की टीम उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर सकेगी.
इस पूरे हाईटेक सुरक्षा कवच पर निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया जाएगा, जहां से पूरे क्षेत्र में लगे कैमरों और अलार्मों की निगरानी की जाएगी. फिलहाल ये पूरा हाईटेक कवच का ट्रायल 5 गांवों में होगा और जैसे ही ये सफल होगा, इसका दायरा बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया जाएगा.
एडीएम फाइनेंस ने बताया पूरा प्लान
प्रोजेक्ट के संबंध में एडीएम फाइनेंस ममता मालवीय का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में हमने 5 गांव लिए हैं, जिसमें हम 200 हेक्टेयर का एरिया कवर करेंगे. इसमें स्मार्ट सेंसर सिस्टम एवं पिंजरे लगेंगे. लोगों को वो सभी सामान दिए जाएंगे, जो इनको हैंडल करने के लिए चाहिए होते हैं. इसके अलावा इस तरह का अलार्म सिस्टम लगाएंगे की अगर हमें तेंदुए का मूवमेंट दिखता है तो उन अलार्म सिस्टम से उनकों अलर्ट कर सके. वो सिस्टम हमारे कंट्रोल रूम में भी लगेगा, जिससे हम सजग हो जाएंगे कि लेपर्ड की यहां मूवमेंट हो रही है और फिर उसको पकड़ने और जनहानि रोकने के लिए कार्यवाही कर पाएंगे.
एडीएम ममता मालवीय का कहना है कि भविष्य की तकनीक AI का उपयोग कर अब तेंदुओं की मूवमेंट पर समय रहते काबू पाया जा सकेगा, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष और जनहानि पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकेगी.
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