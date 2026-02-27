Advertisement
Moradabad News: भागो..भागो..तेंदुआ आया, घर के बॉथरूम में 'आदमखोर', खौफ से छत पर चढ़ गए लोग

Moradabad Leopard News: मुरादाबाद के सिविल इलाके में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है. यहां रिहायशी इलाके के एक घर में तेंदुआ घुस गया. जब परिवार ने ये नजारा देखा तो उन्होंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और खुद बाहर निकलकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:18 PM IST
Moradabad News
Moradabad News

Moradabad Leopard News: मुरादाबाद के सिविल इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया. यह तेंदुआ घूमते-घूमते एक घर में पहुंच गया. जैसे ही इसी बीच मेघराज प्रजापति के परिवार ने उसे देखा तो उनकी सांसें अटक गई. उन्होंने बिना देर किए तेंदुए को बाथरूम में बंद कर दिया. फिर खुद बाहर निकलकर भागे. इससे पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया. 

घर में घुसा आदमखोर तेंदुआ
यह मामला पॉश कॉलोनी रामगंगा विहार से सटे हरथला कॉलोनी का है. जहां रात भर से शहरी इलाके में तेंदुआ घूम रहा था. जिसके चलते कुछ लोग अपनी छतों पर चढ़ गए. बताया जा रहा है कि गुरुवार को मेघराज के परिजनों को घर के अंदर कुछ आहट महसूस हुई. जब उन्होंने देखा तो बाथरूम में एक तेंदुआ बैठा था. बिना देर किए उन्होंने बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया. फिर उन्होंने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए.

पुलिस, वन विभाग की टीम मौके पर 
वहीं, इस मामले की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई. सूचना के बाद वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. इसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. उधर, आशियाना में सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के पास भी घरों में तेंदुआ देखे जाने की खबर सामने आई है. जिससे अफरा-तफरी का माहौल है. 

तेंदुआ के आने से दहशत में लोग
वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घर को चारों ओर से घेर लिया. ताकि तेंदुआ बाहर न निकल सके. स्थानीय पुलिस भी भीड़ को काबू करने में मदद करती नजर आई. अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को बेहोश कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने की कोशिश की जा रही है. तेंदुए के रिहायशी इलाके में घुसने से लोग दहशत में हैं. लोगों को अपने घरों में रहने और बच्चों को बाहर न निकलने देने की सलाह दी गई है.

