पहचान पत्र मांगने पर हुआ फरार, घर पहुंचने पर खुला राज

जब युवती को फाजिल के व्यवहार पर शक हुआ, तो उसने उस पर अपने परिवार से मिलाने और पहचान पत्र (आईडी कार्ड) दिखाने का दबाव बनाया. इस पर आरोपी टालमटोल करने लगा और अचानक हिमाचल प्रदेश से फरार होकर मुरादाबाद स्थित अपने गांव चमरौआ आकर छिप गया. आरोपी के अचानक गायब होने पर जब युवती उसकी तलाश करते हुए चमरौआ गांव स्थित उसके घर पहुंची, तो वहां जाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे पता चला कि जिसे वह हिंदू समझ रही थी, वह वास्तव में फाजिल अंसारी है.