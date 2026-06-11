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Moradabad Love Jihad Case/आकाश शर्मा: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से पहचान और धर्म छिपाकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाने और दुष्कर्म करने का गंभीर मामला सामने आया है. मुरादाबाद की मूंढापांडे थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी युवक कथित तौर पर देश छोड़कर भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने समय रहते दबोच लिया.
हिमाचल प्रदेश में हुई थी दोस्ती
जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ की रहने वाली 25 वर्षीय पीड़ित युवती हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित एक निजी फैक्ट्री में काम करती है. इसी फैक्ट्री में मुरादाबाद के मूंढापांडे थाना क्षेत्र के चमरौआ गांव का निवासी फाजिल अंसारी भी नौकरी करता था. पीड़िता का आरोप है कि फाजिल ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की थी. इस दौरान उसने युवती को झांसे में रखा और शादी का दबाव बनाते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए.
पहचान पत्र मांगने पर हुआ फरार, घर पहुंचने पर खुला राज
जब युवती को फाजिल के व्यवहार पर शक हुआ, तो उसने उस पर अपने परिवार से मिलाने और पहचान पत्र (आईडी कार्ड) दिखाने का दबाव बनाया. इस पर आरोपी टालमटोल करने लगा और अचानक हिमाचल प्रदेश से फरार होकर मुरादाबाद स्थित अपने गांव चमरौआ आकर छिप गया. आरोपी के अचानक गायब होने पर जब युवती उसकी तलाश करते हुए चमरौआ गांव स्थित उसके घर पहुंची, तो वहां जाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसे पता चला कि जिसे वह हिंदू समझ रही थी, वह वास्तव में फाजिल अंसारी है.
मारपीट और धर्म परिवर्तन का दबाव
पीड़िता का आरोप है कि जब उसने सच्चाई सामने आने पर विरोध किया, तो आरोपी फाजिल और उसके परिवार वालों ने उसके साथ गाली-गलौज की और बेरहमी से मारपीट की. इसके साथ ही युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया.
दुबई भागने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने दर्ज किया केस
मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को सुरक्षित थाने लेकर आई. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी फाजिल अंसारी, उसके पिता नन्हे अंसारी, मां जेबूल निशा और भाई वाशिल अंसारी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 (शादी का झांसा देकर संबंध बनाना), 115(2), 351(2) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत केस दर्ज किया है.
पुलिस का आधिकारिक बयान
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक, महिला की तहरीर पर त्वरित एक्शन लिया गया है. मुख्य आरोपी फाजिल अंसारी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे समय रहते गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. परिवार के अन्य तीन फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.