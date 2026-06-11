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मुरादाबाद: हिंदू पहचान बताकर आजमगढ़ की युवती से की दोस्ती, सच खुला तो किया हमला; आरोपी फाजिल गिरफ्तार

Moradabad News: मुरादाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर आजमगढ़ की युवती ने फाजिल अंसारी पर धर्म छिपाकर संबंध बनाने, शादी का दबाव डालने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 11, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:30 PM IST
मुरादाबाद: हिंदू पहचान बताकर आजमगढ़ की युवती से की दोस्ती, सच खुला तो किया हमला; आरोपी फाजिल गिरफ्तार
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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