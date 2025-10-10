Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2955735
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

Moradabad News: फेसबुक पर चढ़ा प्यार का बुखार, फिर मुस्लिम युवक ने ब्लैकमेल कर 5 बच्चों की मां संग कर दिया ये कांड...

Love Jihad in Moradabad: मुरादाबाद से लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 5 बच्चों की मां को एक महिला ने मुस्लिम युवक से फेसबुक पर मिलाया. फिर धीरे-धीरे प्यार परवान चढ़ा. इसके बाद युवक महिला के घर आने लगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद ब्लैकमेल कर महिला और उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन करा डाला. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Love Jihad in Moradabad
Love Jihad in Moradabad

Love Jihad in Moradabad: मुरादाबाद में पांच बच्चों की मां लव जिहाद का शिकार बन गई है. यहां एक शादीशुदा महिला ने पांच बच्चों की मां को मुस्लिम युवक से फेसबुक के जरिए मिलाया. धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ी तो युवक उसके घर आने लगा. फिर पांच बच्चों की मां के साथ शारीरिक संबंध बनाएं. इसके बाद उसने ब्लैकमेल कर महिला और उसके तीन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराकर घर में नमाज पढ़ानी शुरू कर दी. इतना ही नहीं मुस्लिम युवक ने उन्हें मांस भी खिलाया.

क्या है ये पूरा मामला?
आरोप है कि मुस्लिम युवक ने महिला के घर से भगवान की तस्वीर हटाकर इस्लामिक पोस्टर लगा दिए. इसके साथ ही बुर्के पहनाए और महंगे गिफ्ट्स का लालच देकर बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करा दिया. जब महिला के पति को पता चला तो उसने वह शिकायत लेकर थाने पहुंच गया. पति का आरोप है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वह बाहर काम करता है. दो साल पहले उसकी पत्नी का फेसबुक के जरिए किसी शाहिश्ता परवीन से संपर्क हुआ. दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए. फिर शाहिश्ता ने अपने बॉयफ्रेंड अजहर नाम के युवक से बातचीत कराई. धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ी. कॉल पर लंबी बातें करने का पति विरोध करता तो पत्नी बहाना बना देती. अजहर का उसके घर आना जाना शुरू हुआ तो बात शारीरिक सम्बंध तक आ गई. बस फिर क्या था शुरू हो गया धर्म परिवर्तन का पूरा खेल.

ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन
पीड़ित पति ने ये भी आरोप लगाया है कि पहले तो महिला कों ब्लैकमेल कर उसका धर्मपरिवर्तन कराया. फिर उसके 3 बच्चों (2 बेटे और 1 बेटी) कों लालच दे दवाब बनाकर महंगे मोबाइल और गिफ्ट देकर लालच दी और फिर उसकी पत्नी कों ब्लैकमेल करके घर में नमाज पढ़वानी शुरू की. यही नहीं जो परिवार शुद्ध शाकाहारी था उसको मिट खिलाना सिखाया. आलम यहां तक आ गया कि महिला और उसके 3 बच्चे पति के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे. घर में नमाज पढ़ रहे हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित पति ने लगाए आरोप
पति का ये भी कहना है की उसका 17 साल का बेटा और और छोटा बेटा उसके साथ रहते थे तो उन दोनों ने धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं. वरना कोशिश तो उनपर भी की गई थी, क्योंकि जब वृंदावन पति के पास से पत्नी अपने पांचों बच्चों कों लेकर वापस निकली तो उसके बाद उसके 17 साल के बेटे ने घर से कॉल करके बताई थी कि पापा आप आ जाओ घर में कोई आता है. मम्मी और तीनों भाई बहन नमाज पढ़ते हैं. मिट खाते हैं. मुझे भी फ़ोर्स करते हैं. जिसके बाद घर पहुंच जब देखा तो घर का माहौल कुछ और ही था. ज्यादा समझाने पर पत्नी रात में अपने 3 बच्चों कों लेकर अजहर के घर निकल गई. अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें वहां से बरामद कर थाने लेकर आई.

पीड़ित के बेटे ने बताई आंखों देखी
पीड़ित के 17 साल का वो बेटा, जिसने इस सब का विरोध किया और धर्म परिवर्तन नहीं किया उसने आँखों देखी बताते हुए कहा कि अजहर घर पर आता दारू पीता और मेरे छोटे भाई बहन कों डराकर रखता था. एक दिन सावन में जबरन चिकन बिरयानी लाकर खिलाई. मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं पिता के साथ भजन करता था तो मुझे पता था ये गलत है. 

जब पीड़ित ने एसएसपी से मामले में गुहार लगाई तो उनके आदेश पर आरोपी अजहर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. साथ ही पुलिस महिला और उसके तीन बच्चों को थाने ले आई और अब मामले की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें: शूटिंग की तो... सास भी कभी बहू थी' फेम मुकेश जे भारती को रवि पुजारी गैंग की धमकी, गाजियाबाद में शूटिंग पड़ी भारी

TAGS

Moradabad Love Jihad NewsMoradabad policeConversion in Moradabad

Trending news

Moradabad Love Jihad News
फेसबुक पर चढ़ा प्यार का बुखार,फिर मुस्लिम युवक ने महिला संग कर दिया ये कांड...
Chamoli news
ठंड नहीं रोक पाई आस्था,बद्रीनाथ धाम यात्रा में बना नया इतिहास
Hemkund Sahib kapat closing
शीतकाल के लिए बंद होंगे हेमकुंड हेमकुंड साहिब के कपाट, 2.7 लाख लोगों ने किया दर्शन
Ghaziabad latest news
शूटिंग की तो... सास भी कभी बहू थी' फेम मुकेश जे भारती को रवि पुजारी गैंग ने दी धमकी
Karva Chauth 2025
यूपी के इस जिले में महिलाएं नहीं रखती करवाचौथ का व्रत,सालों पुरानी श्राप आज भी जीवित
UP Encounter
यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी,मुठभेड़ों में एक के बाद एक बदमाश ढेर
Sambhal news
शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा,चंदौसी में बड़ा हादसा टला,मचा हड़कंप
aligarh latest news
अलीगढ़ में एसिड अटैक से सनसनी, दिव्यांग BJP कार्यकर्ता पर हमला, जांच में जुटी पुलिस
jaunpur news
जौनपुर में उमड़ी भीड़: अवसान माता की पूजा में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल
Ghaziabad
हमें साथ रहना है तो इसे हटाना पड़ेगा..फिर पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची खौफनाक साजिश