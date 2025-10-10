Moradabad News: फेसबुक पर चढ़ा प्यार का बुखार, फिर मुस्लिम युवक ने ब्लैकमेल कर 5 बच्चों की मां संग कर दिया ये कांड...

Love Jihad in Moradabad: मुरादाबाद में पांच बच्चों की मां लव जिहाद का शिकार बन गई है. यहां एक शादीशुदा महिला ने पांच बच्चों की मां को मुस्लिम युवक से फेसबुक के जरिए मिलाया. धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ी तो युवक उसके घर आने लगा. फिर पांच बच्चों की मां के साथ शारीरिक संबंध बनाएं. इसके बाद उसने ब्लैकमेल कर महिला और उसके तीन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराकर घर में नमाज पढ़ानी शुरू कर दी. इतना ही नहीं मुस्लिम युवक ने उन्हें मांस भी खिलाया.

क्या है ये पूरा मामला?

आरोप है कि मुस्लिम युवक ने महिला के घर से भगवान की तस्वीर हटाकर इस्लामिक पोस्टर लगा दिए. इसके साथ ही बुर्के पहनाए और महंगे गिफ्ट्स का लालच देकर बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करा दिया. जब महिला के पति को पता चला तो उसने वह शिकायत लेकर थाने पहुंच गया. पति का आरोप है कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वह बाहर काम करता है. दो साल पहले उसकी पत्नी का फेसबुक के जरिए किसी शाहिश्ता परवीन से संपर्क हुआ. दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए. फिर शाहिश्ता ने अपने बॉयफ्रेंड अजहर नाम के युवक से बातचीत कराई. धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ी. कॉल पर लंबी बातें करने का पति विरोध करता तो पत्नी बहाना बना देती. अजहर का उसके घर आना जाना शुरू हुआ तो बात शारीरिक सम्बंध तक आ गई. बस फिर क्या था शुरू हो गया धर्म परिवर्तन का पूरा खेल.

ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन

पीड़ित पति ने ये भी आरोप लगाया है कि पहले तो महिला कों ब्लैकमेल कर उसका धर्मपरिवर्तन कराया. फिर उसके 3 बच्चों (2 बेटे और 1 बेटी) कों लालच दे दवाब बनाकर महंगे मोबाइल और गिफ्ट देकर लालच दी और फिर उसकी पत्नी कों ब्लैकमेल करके घर में नमाज पढ़वानी शुरू की. यही नहीं जो परिवार शुद्ध शाकाहारी था उसको मिट खिलाना सिखाया. आलम यहां तक आ गया कि महिला और उसके 3 बच्चे पति के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे. घर में नमाज पढ़ रहे हैं.

पीड़ित पति ने लगाए आरोप

पति का ये भी कहना है की उसका 17 साल का बेटा और और छोटा बेटा उसके साथ रहते थे तो उन दोनों ने धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं. वरना कोशिश तो उनपर भी की गई थी, क्योंकि जब वृंदावन पति के पास से पत्नी अपने पांचों बच्चों कों लेकर वापस निकली तो उसके बाद उसके 17 साल के बेटे ने घर से कॉल करके बताई थी कि पापा आप आ जाओ घर में कोई आता है. मम्मी और तीनों भाई बहन नमाज पढ़ते हैं. मिट खाते हैं. मुझे भी फ़ोर्स करते हैं. जिसके बाद घर पहुंच जब देखा तो घर का माहौल कुछ और ही था. ज्यादा समझाने पर पत्नी रात में अपने 3 बच्चों कों लेकर अजहर के घर निकल गई. अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें वहां से बरामद कर थाने लेकर आई.

पीड़ित के बेटे ने बताई आंखों देखी

पीड़ित के 17 साल का वो बेटा, जिसने इस सब का विरोध किया और धर्म परिवर्तन नहीं किया उसने आँखों देखी बताते हुए कहा कि अजहर घर पर आता दारू पीता और मेरे छोटे भाई बहन कों डराकर रखता था. एक दिन सावन में जबरन चिकन बिरयानी लाकर खिलाई. मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैं पिता के साथ भजन करता था तो मुझे पता था ये गलत है.

जब पीड़ित ने एसएसपी से मामले में गुहार लगाई तो उनके आदेश पर आरोपी अजहर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. साथ ही पुलिस महिला और उसके तीन बच्चों को थाने ले आई और अब मामले की जांच कर रही है.

