यूपी के मुरादाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री धधकी, आग पर काबू पाने के लिए जारी जंग, जद में आसपास के इलाके

आग की चपेट में आसपास के इलाके, करोड़ों का नुकसान

कुछ हिस्सों में अभी भी आग बाकी है. आग लगने के कारण करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल जिस हिस्से में अभी भी आग बाकी हैं वहां, फायर ब्रिगेड की टीमें अभी भी बुझाने में जुटी हैं. लोगों को आसपास जाने से रोक जा रहा है. आबादी वाले क्षेत्र में बने मोमबत्ती के बड़े गोदाम एवं शोरूम में लगी भीषण आग की चपेट में आस पास के इलाके भी आ गए हैं. आग के कारणों का अभी स्पष्ट नहीं लेकिन प्रथम दृश्य शॉट सर्किट से आग लगने की वजह सामने आ रही है.