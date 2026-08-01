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यूपी के मुरादाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री धधकी, आग पर काबू पाने के लिए जारी जंग, जद में आसपास के इलाके

Muradabad candle factory fire: मुरादाबाद की कृष्णा कॉलोनी की एक मोमबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. खबर लिखे जाने तक मौके पर आग बुझाने का काम चल रहा है और जानकारी का इंतजार है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 01, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 09:51 AM IST
यूपी के मुरादाबाद में मोमबत्ती फैक्ट्री धधकी, आग पर काबू पाने के लिए जारी जंग, जद में आसपास के इलाके
Image Credit: Moradabad News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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