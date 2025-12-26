Advertisement
Moradabad News: ट्रैक पर लेटा युवक, ऊपर से गुजर गई ट्रेन… मुरादाबाद स्टेशन पर मचा हड़कंप!

Moradabad News: मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से गुरुवार रात एक रोंकटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर एक युवक ने मालगाड़ी के नीचे लेटकर आत्महत्या की कोशिश की. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 26, 2025, 12:20 PM IST
Moradabad railway station
Moradabad railway station

Moradabad News/ आकाश शर्मा:  मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक व्यक्ति नशे की हालत मे एक रेलवे लाइन पर जाकर कर लेट गया. इससे पहले लोग हल्ला काटकर उसे वहां से हटा पाए उससे पहले ही मालगाड़ी वहां पहुंच गई और उसके ऊपर से गुजरने लगी हालांकि इस दौरान व्यक्ति सर नीचे करके लेटा रहा जिससे चलते वह किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हो पाया और उसकी जान बच गई. 

मालगाड़ी को रुकवा दिया गया
स्टेशन पर मौजूद अन्य यात्रियों की युवक पर हल्ला काटने की आवाज सुन मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मालगाड़ी को रुकवा दिया गया हालांकि दौरान कुछ मालगाड़ी के डिब्बे व्यक्ति के ऊपर से निकल चुके थे लेकिन बावजूद इसके क्योंकि युवक नीचे सिर करके लेटा हुआ था. जिसके चलते उसको कोई गंभीर चोट नहीं आई क्योंकि मालगाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी इसलिए वह तुरंत रुक गई और युवक की जान बच पाई.  

जैसे ही आरपीएफ पुलिस ने मालगाड़ी को रुकवाया मौके पर मौजूद लोग और आरपीएफ पुलिस ने तुरंत मालगाड़ी के नीचे से नशे की हालत मे पड़े व्यक्ति को निकाला और  जैसे ही देखा उसकी  सांसे चल रही है तो बिना देरी किए आरपीएफ पुलिस ने सतकर्ता दिखाते हुए  उसको रेलवे स्टेशन से जिला अस्पताल मुरादाबाद में लेजाकर भर्ती करा दिया. जहां उसका इलाज जारी है. 

आरपीएफ थाना प्रभारी ने क्या बताया?
पूरे घटनाक्रम की वीडियो वहां मौजूद किसी अन्य यात्री ने बना लिया जो अब सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम सामने आया है, क्योंकि देर रात मालगाड़ी के आगे नीचे लेटने वाला व्यक्ति नशे में था और उसको ईलाज के लिए अस्पताल मे भर्ती कराया गया था.जिसके चलते पुलिस उसके बयान नहीं ले पाई लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि व्यक्ति किसी पारिवारिक परेशानी के चलते आत्महत्या करने के लिए वहां पहुंचा था. वहीं मुरादाबाद आरपीएफ थाना प्रभारी अनिल का भी कहना है की आरपीएफ पुलिस मामले की जांच कर सुसाइड का प्रयास करने वाले व्यक्ति का बयान दर्ज करेगी इसके बाद में ही मामले की वजह साफ हो पाएगी. 

