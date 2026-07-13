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RPF ने आगरा में स्टेशन मास्टर को पीटा और प्लेटफॉर्म पर घसीटा; मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर काली पट्टी बांधकर विरोध

Moradabad News: आगरा रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर के साथ आरपीएफ कर्मियों द्वारा की गई कथित मारपीट और बर्बरता के बाद देश भर के रेल कर्मचारियों में भारी आक्रोश है. इस घटना के विरोध में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के आह्वान पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर देर रात 12 बजते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 13, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:45 AM IST
RPF ने आगरा में स्टेशन मास्टर को पीटा और प्लेटफॉर्म पर घसीटा; मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर काली पट्टी बांधकर विरोध
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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