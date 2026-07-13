RPF ने आगरा में स्टेशन मास्टर को पीटा और प्लेटफॉर्म पर घसीटा; मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर काली पट्टी बांधकर विरोध

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Moradabad News: उत्तर प्रदेश के आगरा रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर के साथ आरपीएफ कर्मियों द्वारा की गई कथित मारपीट और बर्बरता के बाद देश भर के रेल कर्मचारियों में भारी आक्रोश है. इस घटना के विरोध में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के आह्वान पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर देर रात 12 बजते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. स्टेशन मास्टरों ने अपनी ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया.
क्या है पूरा मामला ?
आगरा रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना ने पूरे रेल विभाग को झकझोर कर रख दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक स्टेशन मास्टर और आरपीएफ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में हाथापाई और कथित बर्बरता में बदल गया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रेल कर्मचारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता और प्रबंधन के प्रति गहरा गुस्सा फैल गया. कर्मचारियों का आरोप है कि स्टेशन मास्टर जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
मुरादाबाद में विरोध का रूप
आंदोलन की घोषणा होते ही मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टरों ने एकजुटता दिखाई. रात 12 बजते ही जब नई शिफ्ट शुरू हुई, तो स्टेशन मास्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे ट्रेनों के संचालन में कोई बाधा नहीं डालना चाहते, इसलिए उन्होंने काम बंद करने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का रास्ता चुना है.
क्या हैं मांगें?
प्रदर्शनकारी स्टेशन मास्टरों की मुख्य मांग है कि आगरा की घटना में शामिल दोषी आरपीएफ कर्मियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई हो. ड्यूटी के दौरान रेल कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए. भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग स्पष्ट नियम बनाए.
रेलवे प्रशासन पर दबाव
इस विरोध प्रदर्शन ने रेलवे प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. स्टेशन मास्टरों का स्पष्ट कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे.
फिलहाल, मुरादाबाद स्टेशन पर स्थिति सामान्य है और ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चल रही हैं, लेकिन काली पट्टी बांधकर काम कर रहे कर्मचारी प्रशासन को अपनी नाराजगी का कड़ा संदेश दे रहे हैं.