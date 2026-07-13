RPF ने आगरा में स्टेशन मास्टर को पीटा और प्लेटफॉर्म पर घसीटा; मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर काली पट्टी बांधकर विरोध

क्या है पूरा मामला ?

आगरा रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना ने पूरे रेल विभाग को झकझोर कर रख दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक स्टेशन मास्टर और आरपीएफ के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में हाथापाई और कथित बर्बरता में बदल गया. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रेल कर्मचारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता और प्रबंधन के प्रति गहरा गुस्सा फैल गया. कर्मचारियों का आरोप है कि स्टेशन मास्टर जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.