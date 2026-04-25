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चलती बस में ड्राइवर बदलने की खतरनाक कोशिश, मुरादाबाद NH9 पर पलटी डबल डेकर, 2 दर्जन से ज्यादा घायल

Moradabad News: मुरादाबाद से  देर रात एक ऐसा हादसा सामने आया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे-9 पर तेज रफ्तार से दौड़ रही एक डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:31 AM IST
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Moradabad double decker bus Accident
Moradabad double decker bus Accident

मुरादाबाद/आकाश शर्मा:  मुरादाबाद में देर रात लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

क्या हुआ हादसे में?
जानकारी के मुताबिक, बस सीतापुर से दिल्ली जा रही थी. जैसे ही बस मुरादाबाद सीमा में NH-9 पर पहुंची, उसी दौरान चलती बस में ड्राइवर बदलने की कोशिश की जा रही थी. इसी लापरवाही के चलते बस अनियंत्रित हो गई और हाईवे किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पलटते हुए सड़क किनारे खाई में जा गिरी.

मची चीख-पुकार, मचा हड़कंप
हादसे के समय बस में करीब 100 यात्री सवार थे. अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और नेशनल हाईवे की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया.

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घायलों का इलाज जारी
करीब 25 से ज्यादा घायलों को जिला अस्पताल मुरादाबाद में भर्ती कराया गया है. बाकी यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे रवाना कर दिया गया. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

बड़ा सवाल: कब सुधरेंगे निजी बस चालक?
इस हादसे ने एक बार फिर निजी बस ऑपरेटरों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं. चलती तेज रफ्तार बस में ड्राइवर बदलने जैसी खतरनाक हरकत न सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डालने वाली है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना नुकसान और भी बड़ा हो सकता था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और बस ऑपरेटर पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. 

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