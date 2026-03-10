Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3135824
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

खूंखार तेंदुए के जबड़े से बेटे को खींच लाई मां! ममता की ताकत के आगे शिकारी ने टेके घुटने

Moradabad News: मुरादाबाद जिले में एक मां की बहादुरी ने शिकारी तेंदुए को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.  जहां पर एक तेंदुआ घर के बाहर खेल रहे 3 साल के बच्चे को जबड़े में दबाकर भागने लगा, लेकिन बच्चे की मां ने बिना डरे उसका पीछा किया और तेंदुए से भिड़कर अपने बेटे की जान बचा ली. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 10, 2026, 01:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: मां  की ममता और हिम्मत के आगे आखिरकार खूंखार तेंदुए को भी हार माननी पड़ी. मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए से भिड़कर अपने 3 साल के मासूम बेटे को उसके जबड़े से छुड़ा लिया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और मां के साहस की हर कोई सराहना कर रहा है.

कब का है ये मामला?
बताया जा रहा है कि सोमवार शाम करीब 7-8 बजे ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव तरफ दलपतपुर में रवि का 3 साल का बेटा कृष्ण कुमार उर्फ टीटू घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ वहां पहुंचा और बच्चे की गर्दन को जबड़े में दबाकर उसे लेकर भागने लगा.

 गन्ने से किया हमला
बच्चे की चीख सुनते ही उसकी मां पिंकी ने बिना एक पल गंवाए तेंदुए का पीछा करना शुरू कर दिया. घर के बाहर पड़ा गन्ना उठाकर वह करीब 200 मीटर तक तेंदुए के पीछे दौड़ी और खेत में पहुंचते ही तेंदुए की गर्दन पर लगातार गन्ने से वार करने लगी. मां के इस साहसिक हमले से घबराकर तेंदुए ने बच्चे को छोड़ दिया. हालांकि इसके बाद वह पिंकी की ओर झपटा, लेकिन तभी शोर सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों को आते देख तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली ले जाने की तैयारी
तेंदुए के हमले में मासूम टीटू के गले, कान और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव आए हैं. परिजन पहले उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां सर्जरी संभव न होने के कारण डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया. फिलहाल बच्चे का इलाज उत्तराखंड के काशीपुर में चल रहा है और परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहे हैं.

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंची और इलाके में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन हर कोई एक ही बात कह रहा है,  मां की ममता के आगे आखिरकार जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी भी हार गया. 

और पढे़ं: 

गर्लफ्रेंड की जुदाई के बाद हैवान बना बेटा, पहले बहन को उतारा मौत के घाट, फिर मां पर जानलेवा हमला

मुरादाबाद में गरजे भाजपा नेता संगीत सोम, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को दी चेतावनी, 2027 चुनाव पर अखिलेश यादव पर बोला हमला 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Moradabad news

Trending news

UP News
अब आम जनता भी बनेगी VIP! सर्किट हाउस और सरकारी गेस्ट हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले
Azamgarh news
पिता की सातवीं शादी पर बेटे का विरोध, 12वीं के छात्र ने थाने पहुंचकर लगाई गुहार
Lucknow news
'मदरसा शिक्षा में बदलाव', छात्रों को मिलेगी मान्यता प्राप्त डिग्री
varanasi new
वजूखाने ज्ञानवापी पर इलाहाबाद HC में सुनवाई, वैज्ञानिक सर्वे होगा या नहीं, आज फैसला!
aligarh news
यूपी में सड़क हादसों का तांडव; अलीगढ़ में दो की मौत, देवरिया में SDM की गाड़ी पलटी!
Prayagraj
विदेश भागने की फिराक में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? आशुतोष ब्रह्मचारी पहुंचे कोर्ट
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू, बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा पर हाईकोर्ट में सुनवाई, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में बदले मौसम के तेवर,कहीं धूप, कहीं बारिश-बर्फबारी करेगी हालत खराब,अलर्ट!
Lucknow latest news
बेटे का शव पानी के टब में और मां की अर्धनग्न लाश मिली, लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी
Varanasi latest news
खुशखबरी! बनारस से एक और नई रेल सेवा, 14 मार्च को पीएम दिखा सकते हैं हरी झंडी