खूंखार तेंदुए के जबड़े से बेटे को खींच लाई मां! ममता की ताकत के आगे शिकारी ने टेके घुटने

मुरादाबाद/आकाश शर्मा: मां की ममता और हिम्मत के आगे आखिरकार खूंखार तेंदुए को भी हार माननी पड़ी. मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए से भिड़कर अपने 3 साल के मासूम बेटे को उसके जबड़े से छुड़ा लिया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और मां के साहस की हर कोई सराहना कर रहा है.

कब का है ये मामला?

बताया जा रहा है कि सोमवार शाम करीब 7-8 बजे ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव तरफ दलपतपुर में रवि का 3 साल का बेटा कृष्ण कुमार उर्फ टीटू घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ वहां पहुंचा और बच्चे की गर्दन को जबड़े में दबाकर उसे लेकर भागने लगा.

गन्ने से किया हमला

बच्चे की चीख सुनते ही उसकी मां पिंकी ने बिना एक पल गंवाए तेंदुए का पीछा करना शुरू कर दिया. घर के बाहर पड़ा गन्ना उठाकर वह करीब 200 मीटर तक तेंदुए के पीछे दौड़ी और खेत में पहुंचते ही तेंदुए की गर्दन पर लगातार गन्ने से वार करने लगी. मां के इस साहसिक हमले से घबराकर तेंदुए ने बच्चे को छोड़ दिया. हालांकि इसके बाद वह पिंकी की ओर झपटा, लेकिन तभी शोर सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों को आते देख तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली ले जाने की तैयारी

तेंदुए के हमले में मासूम टीटू के गले, कान और शरीर के अन्य हिस्सों पर गहरे घाव आए हैं. परिजन पहले उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां सर्जरी संभव न होने के कारण डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया. फिलहाल बच्चे का इलाज उत्तराखंड के काशीपुर में चल रहा है और परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की तैयारी कर रहे हैं.

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंची और इलाके में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन हर कोई एक ही बात कह रहा है, मां की ममता के आगे आखिरकार जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी भी हार गया.

और पढे़ं:

गर्लफ्रेंड की जुदाई के बाद हैवान बना बेटा, पहले बहन को उतारा मौत के घाट, फिर मां पर जानलेवा हमला

मुरादाबाद में गरजे भाजपा नेता संगीत सोम, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों को दी चेतावनी, 2027 चुनाव पर अखिलेश यादव पर बोला हमला

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!