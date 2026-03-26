रामपुर में 5 बच्चों को बेहोश कर प्रेमी संग फरार हुई मां, 24 घंटे में दोनों गिरफ्तार

रामपुर न्यूज/सुरेश दिवाकर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यहां पांच बच्चों की मां अपने ही घर से प्रेमी के साथ फरार हो गई. हैरानी की बात यह रही कि महिला ने भागने से पहले अपने ही बच्चों को बेहोशी की दवा देकर सुला दिया और घर में बाहर से ताला लगाकर चली गई.

जानिए क्या है मामला ?

जानकारी के अनुसार, महिला का पति दिल्ली में रहकर दर्जी का काम करता है, जबकि महिला गांव में अपने पांचों बच्चों के साथ रहती थी. इसी दौरान उसका संपर्क एक 22 वर्षीय युवक से हुआ. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया. बताया जा रहा है कि दोनों काफी समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे और साथ भागने की योजना बना रहे थे.

बच्चों को दवा देकर किया बेहोश

बताया जा रहा है कि महिला ने पहले से ही पूरी योजना तैयार कर ली थी. घटना वाली रात उसने अपने पांचों बच्चों को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी, जिससे बच्चे गहरी नींद में सो गए. इसके बाद महिला ने घर में रखे नकदी और जेवरात समेटे और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई.

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घर में बंद मिले मासूम

महिला ने जाते समय घर के बाहर से ताला लगा दिया, जिससे सभी बच्चे अंदर ही बंद रह गए. काफी देर तक घर में कोई हलचल न होने पर पड़ोसियों को शक हुआ. जब उन्होंने अंदर झांकने की कोशिश की तो बच्चों की हालत देखकर हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोलकर बच्चों को बाहर निकाला.

डरे-सहमे मिले बच्चे

सूत्रों के मुताबिक, बच्चों की हालत बेहद डरी-सहमी बताई जा रही है. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. ग्रामीण इस घटना को लेकर हैरान हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना ने सामाजिक रिश्तों और भरोसे को झकझोर कर रख दिया है.

पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला और उसके प्रेमी को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

जल्द कोर्ट में होगी पेशी

पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.दोनों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा. वहीं बच्चों को सुरक्षित रखकर उनकी देखभाल की जा रही है.