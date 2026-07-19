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बिजनौर में कलयुगी मां को उम्रकैद; 4 साल के मासूम बेटे को फावड़े से काटकर शव को जलाया था, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना!

Bijnor news: बिजनौर मासूम बेटे की हत्या आरोपी माँ को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.कलयुगी माँ ने 12 जून 2024 को फावड़े से काटकर मासूम की हत्या की थी. हत्या के बाद मासूम को जलाने का प्रयास किया था.

Published: Jul 19, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:46 AM IST
बिजनौर में कलयुगी मां को उम्रकैद; 4 साल के मासूम बेटे को फावड़े से काटकर शव को जलाया था, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना!
Image Credit: Bijnor NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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