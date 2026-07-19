बिजनौर में कलयुगी मां को उम्रकैद; 4 साल के मासूम बेटे को फावड़े से काटकर शव को जलाया था, कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना!

यह घटना हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के जलालपुर हसना गांव की है. कपिल कुमार पुत्र संसार सिंह ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि करीब दो साल पहले जब वह खेत पर गए थे, तब घर पर उनकी पत्नी आदेश देवी और चार वर्षीय बेटा हर्ष मौजूद थे. कपिल जब खेत से घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी आदेश देवी ने बेटे हर्ष को फावड़े से काट दिया था और सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को लकड़ियों में आग लगाकर जलाने का प्रयास कर रही थी. कपिल ने अपने भाई सुनील और तहेरे भाई कविंद्र की मदद से आदेश देवी से पूछताछ की, तो वह फावड़ा लेकर पति के पीछे दौड़ी। कपिल किसी तरह जलती लकड़ियों से अपने बेटे हर्ष को उठाकर ले भागे.।