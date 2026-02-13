सास ने दामाद को शराब पीने से रोका, गुस्से में मारी गोली; इलाज के दौरान मौत, आरोपी फरार

Moradabad News: मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर आई हैं. जहां एक दामाद ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही सास को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल सास को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया
मुरादाबाद न्यूज/आकाश शर्मा : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक दामाद ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही सास को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल सास को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और परिवार में मातम छा गया.
क्या हैं पूरी जानकारी ?
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी दामाद गुलनवाज का अपनी सास से पहले से ही पैसे के लेन-देन और पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद चल रहा था. घटना के दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई. बताया जा रहा है कि जब सास ने आरोपी को नशा करने से रोका और समझाने की कोशिश की, तो यह बात दामाद को नागवार गुजर गई. गुस्से में आकर उसने तमंचे में गोली डालकर अपनी सास पर फायर कर दिया. गोली लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं.
साथी के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी गुलनवाज ने अपने एक साथी मुस्तफा के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. गोली चलने के बाद परिजन तुरंत घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
पत्नी की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा
घटना के बाद आरोपी की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर अपने पति गुलनवाज और उसके साथी मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के साथी मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी गुलनवाज की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.
पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटीं
इस मामले में कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि परिवार से पूछताछ में पैसे के लेन-देन और अन्य पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. उन्होंने बताया कि आरोपी ने पहले गाली-गलौज की और उसके बाद गोली मारकर घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
इलाके में दहशत, रिश्तों पर उठे सवाल
इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इस बात से हैरान हैं कि एक दामाद ने अपनी ही सास की जान ले ली. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है.