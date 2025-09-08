Moradabad News: रोना बंद नहीं कर रहा था 15 दिन का बच्चा, फ्रिज में रख सोने चली गई मां... डॉक्टर ने बताया क्या है ये खतरनाक बीमारी
Moradabad News: रोना बंद नहीं कर रहा था 15 दिन का बच्चा, फ्रिज में रख सोने चली गई मां... डॉक्टर ने बताया क्या है ये खतरनाक बीमारी

मुरादाबाद में एक महिला ने अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रख दिया और सोने चली गई.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 08, 2025, 10:31 PM IST
Moradabad News: रोना बंद नहीं कर रहा था 15 दिन का बच्चा, फ्रिज में रख सोने चली गई मां... डॉक्टर ने बताया क्या है ये खतरनाक बीमारी

Premendra Kumar/Moradabad: मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने नवजात बच्चों को महज़ रोने के कारण फ्रिज में रख दिया और खुद सोने चली गई. बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर घर में मौजूद दादी ने बच्चे को फ्रिज से बाहर निकाला. समय रहते अगर बच्चे को फ्रिज से बाहर नहीं निकाला जाता तो उसकी जान भी जा सकती है. बच्चे की जान तो बच गई लेकिन घर वाले इस बात को लेकर हैरान हैं कि उसकी मां ने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया. क्या उस पर किसी भूत प्रेत का साया है या यह कोई गंभीर मानसिक बीमारी है. 

वहीं  बच्चे को फ्रिज से निकालने के साथ ही सास ने महिला से इस संबंध में बातचीत की तो उसने बताया कि बच्चा रो रहा था तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया. इससे महिला के घर वाले हैरान रह गए. उन्होंने महिला पर कोई ऊपर का असर होने की आशंका के चलते उसे झाड़ फूंक करने वाले बाबा को दिखाया. मगर कोई आराम नहीं मिला तो घर वाले फिर एक परिचित की सलाह पर महिला को मनोरोग विशेष को दिखाने पहुंचे. जिसके बाद महिला का इलाज चल रहा है.  

मनोरोग विशेषज्ञ ने बताया क्या है ये बीमारी 
महिला की बीमारी के सम्बंध मे मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कार्तिकेय गुप्ता का कहना है कि यह एक तरह की बीमारी है जिसे पोस्टमार्टम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है. डिलीवरी के बाद 5% महिलाओं में यह बीमारी पाई जाती है. शुरू में इसे पोस्टपार्टम ब्लूज़ के नाम से जाना जाता है और यह बीमारी बढ़ने पर इसे पोस्टपार्टम साइकोसिस के नाम से जाना जाता है.

पोस्टपार्टम साइकोसिस के लक्षण
इस बीमारी से ग्रस्त महिलाएं अक्सर डरने लगते हैं
मरीज को यह आशंका होती है कि कोई उसे मार डालेगा या उन पर हमला कर सकता है. 
वास्तविक हालात को समझ नहीं पाना और अलग ही तरह का भ्रम होना.
इस बीमारी से पीड़ित माताएं कुछ ऐसे कदम उठा सकती हैं जिनसे उनके बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ सकते है. 

क्या हैं इस बीमारी की वजह
मनोरोग विशेषज्ञों की मानें तो प्रसव (Delivery) के बाद कुछ महिलाओं के हार्मोन्स में बहुत ज्यादा बदलाव होता है, ऐसे में मानसिक दबाव के चलते उनका व्यवहार अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है. ऐसे में महिलाएं आक्रामक हो सकती हैं. कुछ अव्यावाहरिक या असामान्य फैसले ले सकती हैं. ऐसे में महिलाएं खुद को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है. यह एक खतरनाक मानसिक रोग है जिसका इलाज बहुत जरूरी है. 

 

ये भी पढ़ें: वहशी बना बेटा, 40 रुपये के लिए मां की हत्या, बाल पकड़कर घर से बाहर खींचा, ईंट से कूचकर मार डाला

Moradabad News:रोना बंद नहीं कर रहा था 15 दिन का बच्चा, फ्रिज में रख सोने चली गई मां
