Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3211867
Zee UP-Uttarakhandमुरादाबाद

मां ने गिरवी रखे जेवर, बेटे की सुपारी देकर कराई हत्या, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!

Amroha News: अमरोहा जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां कलयुगी  मां  ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी.  जब इस घटना की वजह सामने आई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए.  

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 10, 2026, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amroha News
Amroha News

अमरोहा/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत और परिवार दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.  यहां एक परिवार ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बेटे की हरकतों और रोज-रोज के झगड़ों से परेशान परिवार ने ही बदमाश को पैसे देकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया.

कहां की है ये घटना?
मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर गांव का है, जहां कल यानी 9 मई को सूखी नहर के किनारे युवक दुष्यंत का लहूलुहान शव मिला था. शुरुआत में मामला हादसा या पुरानी रंजिश का माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच ने पूरे मामले का चौंकाने वाला सच सामने ला दिया.  पुलिस के मुताबिक दुष्यंत नशे का आदी था और आए दिन घर में विवाद, मारपीट और हंगामा करता था. उसकी हरकतों से परिवार लंबे समय से परेशान चल रहा था. इसी तनाव के बीच परिवार ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

5 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी
जांच में सामने आया कि परिवार ने 'जोली'  नाम के एक कॉन्टेक्ट किलर को करीब 5 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दुष्यंत की मां भी इस साजिश में शामिल निकली. बताया जा रहा है कि मां ने अपने जेवर गिरवी रखकर हत्या के लिए रकम जुटाई और करीब 55 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद आरोपी बदमाश ने दुष्यंत की हत्या कर शव को सूखी नहर में फेंक दिया, ताकि मामला हादसा लगे और किसी को शक न हो. हालांकि पुलिस जांच में धीरे-धीरे पूरा राज खुल गया. पुलिस ने मामले में दुष्यंत के पिता और परिवार के एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं हत्या की सुपारी लेने वाले बदमाश 'जोली' की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. लोग इस बात से हैरान हैं कि जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, उसी ने उसकी हत्या के लिए अपने जेवर तक गिरवी रख दिए. 

और पढे़ं: 

बारात देखकर लौटे युवक की गला दबाकर हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले राज… गांव में पसरा मातम

'फेरे लूंगा तो एक से, दूसरी से लेना-देना नहीं...' दो दुल्हन देख बिफरा दूल्हा, नजारा देख कांप गए बराती!

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Amroha News

Trending news

Amroha News
मां ने गिरवी रखे जेवर, बेटे की सुपारी देकर कराई हत्या, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!
Lalitpur news
ललितपुर मेडिकल कॉलेज में होमगार्ड की मौत: परिजनों ने स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप
balrampur news
60 साल बाद बनी सड़क पहली बारिश में टूटी, बलरामपुर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
jalaun news
झूठे आरोप, पुलिस प्रताड़ना और टूटा हौसला… यमुना में कूदकर युवक ने दी जान
Lucknow news
यूपी के स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में अब नहीं बिकेगा नशा, सरकार ने कसी कमर
Asia Largest Textile Market
20 रुपये में सूट और 100 में साड़ी! UP के इस शहर में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्किट
Azamgarh news
आजमगढ़: ग्राम चौपाल में डीएम का सख्त रुख, लापरवाही पर लेखपाल निलंबित
Agra News
आगरा में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत
Azamgarh news
आजमगढ़ में 51 लाख के वेतन घोटाला, जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत दो पर मुकदमा दर्ज
Varanasi News
वाराणसी दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी, मुआवजे पर मचा घमासान