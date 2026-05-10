मां ने गिरवी रखे जेवर, बेटे की सुपारी देकर कराई हत्या, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!

अमरोहा/विनीत अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत और परिवार दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां एक परिवार ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर हत्या करा दी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बेटे की हरकतों और रोज-रोज के झगड़ों से परेशान परिवार ने ही बदमाश को पैसे देकर उसे मौत के घाट उतरवा दिया.

कहां की है ये घटना?

मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के श्यामपुर गांव का है, जहां कल यानी 9 मई को सूखी नहर के किनारे युवक दुष्यंत का लहूलुहान शव मिला था. शुरुआत में मामला हादसा या पुरानी रंजिश का माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच ने पूरे मामले का चौंकाने वाला सच सामने ला दिया. पुलिस के मुताबिक दुष्यंत नशे का आदी था और आए दिन घर में विवाद, मारपीट और हंगामा करता था. उसकी हरकतों से परिवार लंबे समय से परेशान चल रहा था. इसी तनाव के बीच परिवार ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

5 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी

जांच में सामने आया कि परिवार ने 'जोली' नाम के एक कॉन्टेक्ट किलर को करीब 5 लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दुष्यंत की मां भी इस साजिश में शामिल निकली. बताया जा रहा है कि मां ने अपने जेवर गिरवी रखकर हत्या के लिए रकम जुटाई और करीब 55 हजार रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए.

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इसके बाद आरोपी बदमाश ने दुष्यंत की हत्या कर शव को सूखी नहर में फेंक दिया, ताकि मामला हादसा लगे और किसी को शक न हो. हालांकि पुलिस जांच में धीरे-धीरे पूरा राज खुल गया. पुलिस ने मामले में दुष्यंत के पिता और परिवार के एक अन्य सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं हत्या की सुपारी लेने वाले बदमाश 'जोली' की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. लोग इस बात से हैरान हैं कि जिस मां ने बेटे को जन्म दिया, उसी ने उसकी हत्या के लिए अपने जेवर तक गिरवी रख दिए.

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