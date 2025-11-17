क्या फिर जेल जाएंगे आजम और अब्दुल्ला? MP-MLA कोर्ट के फैसले के बाद मुश्किल में खान फैमिली

Azam Khan Pan Card Case: कई महीनों बाद जेल से रिहाई के बाद सपा नेता आजम खान की मुश्किलें दोबारा बढ़ गई हैं. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया है. आरोप था कि अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए, जिस मामले में आज का फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

कोर्ट में पेश हुए पिता-पुत्र, मिला 7 साल का फैसला

सोमवार को आजम खान और अब्दुल्ला आजम अदालत में पेश हुए, जहां कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई. यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जब बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी. फैसले के बाद यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर खासा चर्चा में आ गया है.

दो जन्म तिथियों पर बने दो पैन कार्ड

अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने दो अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर दो PAN कार्ड प्राप्त किए. एक कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 लिखी गई. इन्हीं तथ्यों के आधार पर आजम खान को भी मामले में आरोपी बनाया गया. कोर्ट ने इन दस्तावेजों को मामले का गंभीर आधार माना है.

जेल से रिहाई के बाद लगातार विवादों में आजम

आजम खान लगभग दो महीने पहले ही जेल से बाहर आए थे, लेकिन उनकी कानूनी समस्याएं खत्म नहीं हुईं. हाल ही में उनके खिलाफ हेट स्पीच वाले मामले में बरी होने के बाद पैन कार्ड केस में दोषी करार दिए जाने से उनकी परेशानियां फिर बढ़ गई हैं. लगातार केसों की सुनवाई के कारण आजम खान सुर्खियों में बने हुए हैं.

आजम परिवार पर कुल 150 से अधिक केस

आजम खान और उनके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज हैं. खुद आजम पर लगभग 104 मामले चल रहे हैं. उनके बड़े बेटे अदीब पर 20 से अधिक, छोटे बेटे अब्दुल्ला पर लगभग 40 केस और पत्नी पर करीब 30 मामले दर्ज हैं. कई मामलों में वे बरी हो चुके हैं, जबकि कई में अभी सुनवाई और फैसले बाकी हैं.